O português é a única língua que numera os dias da semana?

Não: o árabe, algumas línguas eslavas e o grego moderno também – só para citar alguns exemplos. Mas cada língua faz isso por um motivo diferente. ⠀ ⠀

O português, originalmente, adotava os nomes de deuses greco-romanos – exatamente como as demais línguas latinas. ⠀ ⠀

Em espanhol, da segunda à sexta, temos Lunes (deusa Lua), Martes (deus Marte), Miércoles (deus Mercúrio), Jueves (deus Júpiter) e Viernes (deusa Venus). Só sábado e domingo têm nomes judaico-cristãos. No começo, não era assim. ⠀ ⠀

O deus Saturno, que costumava ser homenageado no sábado, foi substituído pelo nome Shabbat, que hoje conhecemos como o dia do descanso dos judeus (em referência ao descanso de Deus no sétimo dia, após criar a Terra, o cosmos e todo o resto). ⠀ ⠀

Por sua vez, o nome do domingo, o primeiro dia da semana, vem do latim dies Dominicus, o “dia do Senhor”. Originalmente, o domingo homenageava Solis, o deus Sol.

Nas línguas germânicas, como o inglês, houve uma adaptação para os nomes dos deuses nórdicos. Thursday (quinta-feira), por exemplo, é dia do deus Thor. Os nomes dos finais de semana se mantiveram: Sunday (domingo) é o dia da deusa Sol. Nessa tradição, o Sol é menina e a Lua, menino. ⠀ ⠀

Era para o português ser igual ao espanhol: dias de semana pagãos, finais de semana católicos. Mas, em 536, a Igreja decidiu que era ofensivo usar nomes pagãos especificamente nos dias da Semana Santa. E aí optou por rebatizá-los, começando pelo domingo, como “segundo dia de descanso”, “terceiro dia de descanso” etc.⠀ ⠀

Ou seja: segunda-feira, terça-feira… O “feira” dos dias da semana não tem nada a ver com o mercado de rua. Sua raiz etmológica latina é a mesma de “férias” e “feriado”. Sacou? ⠀ ⠀

Portugal foi o único país em que a moda pegou em todo o calendário, com o passar do tempo. Os demais países mantiveram a tradição romana e limitaram o novo batismo dos dias à Semana Santa. ⠀ ⠀