O que são os “nós” que temos na coluna quando estamos tensos?
Essas dores nos músculos são chamados de pontos-gatilho, e surgem como consequência de maus hábitos.
Aquele ponto no músculo, que dói e incomoda bastante, é chamado de ponto-gatilho. Trata-se de uma área sensível que se contraiu e, mesmo em repouso, continua comprimida. Costuma aparecer nas regiões que usamos para a sustentação do nosso corpo: costas, pescoço, ombros, sola dos pés e panturrilha. Esses “nós” podem surgir por estresse, mau jeito… mas geralmente têm a ver com seus hábitos.
Se você fica muito tempo parado, sentado diante do computador, pode desenvolver nós por sedentarismo. E o contrário acontece também: eles também aparecem em músculos exaustos. Quem puxa mais ferro do que devia na academia é sério candidato a ganhar um desses nós.
Os casos variam de pessoa para pessoa, mas a dica geral é: exercícios físicos regulares e alongamento.
Pergunta de Maria Clara Rossini
Fonte: Márcio Tsuchiya, fisioterapeuta