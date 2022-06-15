O que são os “nós” que temos na coluna quando estamos tensos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Aquele ponto no músculo, que dói e incomoda bastante, é chamado de ponto-gatilho. Trata-se de uma área sensível que se contraiu e, mesmo em repouso, continua comprimida. Costuma aparecer nas regiões que usamos para a sustentação do nosso corpo: costas, pescoço, ombros, sola dos pés e panturrilha. Esses “nós” podem surgir por estresse, mau jeito… mas geralmente têm a ver com seus hábitos.

Se você fica muito tempo parado, sentado diante do computador, pode desenvolver nós por sedentarismo. E o contrário acontece também: eles também aparecem em músculos exaustos. Quem puxa mais ferro do que devia na academia é sério candidato a ganhar um desses nós.

Os casos variam de pessoa para pessoa, mas a dica geral é: exercícios físicos regulares e alongamento.

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Pergunta de Maria Clara Rossini

Fonte: Márcio Tsuchiya, fisioterapeuta