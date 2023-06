Onde surgiu o hábito de pintar as unhas, e qual foi o primeiro esmalte?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

É uma invenção tão antiga que não tem inventor. No Egito, arqueólogos encontraram múmias de 5000 a.C. com unhas douradas e as pontas dos dedos tingidas de henna, o corante que hoje é usado em tatuagens temporárias, feito a partir da planta de mesmo nome.

Na Índia, as mulheres também usavam henna, enquanto na Babilônia os homens usavam kohl, um pigmento preto feito com o mineral estibina que também era usado como maquiagem em torno dos olhos.

Acredita-se que o tataravô do esmalte, uma substância que enrijece após a aplicação, tenha surgido na China, por volta de 3000 a.C. Era uma mistura de clara de ovo, cera de abelha, colágeno (retirado de ossos e outros restos animais) e algo para dar cor – geralmente, pétalas de rosas ou orquídeas.

Os chineses também usavam adereços nas pontas dos dedos: compridos e afiados, eram decorados com folhas de bronze e pedras. As primeiras unhas postiças.

Unhas eram um símbolo de status: quanto mais bem cuidadas, mais nobre você era – afinal, manicure em dia não combina com trabalho braçal. Em algumas sociedades, a nobreza proibia os plebeus de usar esmaltes de certas cores.

As rainhas egípcias Nefertiti e Cleópatra, por exemplo, pintavam as unhas de vermelho. Ninguém mais poderia fazer o mesmo: as mulheres de classes mais baixas usavam apenas tons pastéis.

A tinta dos esmaltes pioneiros não era reluzente. Para que as unhas brilhassem, era preciso aliar o pigmento a alguma outra técnica, como aplicar um creme abrasivo e, depois, polir. Isso só mudou no começo do século 20, quando duas empresas americanas, a Cutex e a Revlon, desenvolveram a versão moderna dos esmaltes.

Em 1916, a Cutex desenvolveu um verniz transparente para as unhas. Brilhante (rs) – mas ainda faltava cor. Na década seguinte, a francesa Michelle Menard, que trabalhava em uma montadora, se inspirou nas tintas automotivas à base de nitrocelulose (que conferiam brilho aos carros) para desenvolver um esmalte colorido para unhas.

Menard, então, associou-se com o empresário americano Charles Revson para desenvolver a fórmula. Charles e seus sócios fundaram a Revlon em 1932 para vender o novo esmalte (a nitrocelulose é, até hoje, o principal ingrediente desse tipo de cosmético). Curiosidade: em 2016, a Revlon adquiriu a Cutex.

