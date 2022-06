Arqueólogos encontram 250 sarcófagos de 2,5 mil anos no Egito

A necrópole de Saqqara, a cerca de 25 quilômetros de Cairo, no Egito, tem sido alvo de escavações desde 2018. E é lá que, recentemente, arqueólogos encontraram 250 sarcófagos e cerca de 150 estatuetas de bronze. A descoberta foi divulgada na segunda-feira (30) pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do país.

Os sarcófagos de madeira pintada ainda estavam selados e guardam múmias bem preservadas. Assim como o restante dos artefatos encontrados, eles datam de cerca de 2,5 mil anos atrás – no chamado Período Tardio do Antigo Egito. É a primeira vez que objetos dessa época são encontrados em Saqqara.

A maioria das estatuetas de bronze representam antigos deuses egípcios, como Anúbis, deus dos mortos representado pela cabeça de um chacal; Ísis, relacionada à maternidade e fertilidade; ou Nefertem, um jovem deus associado à flor de lótus. (Você pode conferir quem são as principais divindades egípcias nesta matéria).

Os arqueólogos também encontraram estatuetas de gatos, vasos de bronze, máscaras de madeira decoradas e duas estátuas de madeira das deusas irmãs Ísis e Néftis. Elas são representadas como protetoras de um caixão – uma delas ficaria próxima à cabeça do falecido, a outra aos pés. Segundo Mohammed Al Saidi, diretor das escavações, as figuras estão em uma posição conhecida como “os enlutados”.

Junto às estátuas de madeira também foi encontrado um rolo de papiro que parece ter aproximadamente dez metros de comprimento. O material foi levado a um laboratório de pesquisa do Museu Egípcio, no Cairo, para ser desenrolado, restaurado e analisado.

Por enquanto, os pesquisadores suspeitam que o papiro contenha trechos do Livro do Mortos. Apesar do nome, tratava-se de uma coleção de textos tradicionalmente colocados em câmaras funerárias que ajudariam a guiar uma pessoa para a vida após a morte.

