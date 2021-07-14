Por que a água do mar forma espuma?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

A espuma não é gerada pela água em si, mas por surfactantes diluídos nela.

Surfactantes são substâncias cujas moléculas têm duas extremidades – uma que curte água (hidrofílica), outra que repele água (hidrofóbica).

Uma bolha consiste em uma bolsinha de ar cercada por uma casca de moléculas surfactantes. A a parte hidrofílica fica para fora, e a parte hidrofóbica para dentro.

E um conjunto de bolhas, claro, é espuma.

Continua após a publicidade

As moléculas surfactantes podem ser de origem natural: material orgânico proveniente de algas, fitoplâncton e animais maiores. Mas elas também podem aparecer por ação humana, de carona em fertilizantes e esgoto doméstico ou industrial que são despejados no oceano.

Todo detergente, por exemplo, é surfactante: uma ponta da molécula dá a mão para a gordura, a outra ponta segura na água. É assim que conseguimos lavar pratos engordurados – mesmo que a gordura em si não seja solúvel.

Continua após a publicidade

Esse tipo de molécula também aparece na água dos rios. Mas aí a espuma surge principalmente em trechos acidentados – com várias pedras, quedas e cachoeiras. A agitação força a água a se misturar com o ar. Como o mar fica em movimento constantemente, a interação entre água, ar e moléculas surfactantes é mais frequente.

Continua após a publicidade

Quanto mais moléculas surfactantes, mais espuma. No caso das fontes antropogênicas, a espuma serve como indicador de poluição. Na década de 1990, o Rio Tietê, que passa por dentro da Região Metropolitana de São Paulo, apresentava até 50 cm de espuma após o trecho em que atravessa a cidade.

Pergunta de @ma.lancerotti, via Instagram.

Continua após a publicidade

Fonte: Camila Negrão Signori, professora do Instituto Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP).