Por que coçamos os olhos quando estamos com sono?

Há duas possíveis razões.

A primeira, é que quando estamos muito cansados, na tentativa de ficarmos acordados, acabamos piscando menos. Afinal, o objetivo é ficar de olhos abertos.

Piscar é essencial para a lubrificação e limpeza do globo ocular. Sem as pálpebras para espalhar as lágrimas, os olhos ficam ressecados e irritados.

Isso porque as lágrimas não são apenas água salgada, mas também são compostas por óleos e mucos importantes para a saúde dos seus zóio.

Continua após a publicidade

Ao esfregar, massageamos as pálpebras e a glândula lacrimal, que fica no cantinho dos olhos. Assim, espalhamos as lágrimas pelos globo, combatendo a irritação da secura.

O segundo motivo é menos óbvio: pressionar os olhos ativa o chamado reflexo oculocardíaco. Esse fenômeno ocorre por conta da estimulação do nervo vago, que envia um sinal para a redução da frequência cardíaca.

Continua após a publicidade

Em algumas pessoas, isso pode reduzir a frequência cardíaca em mais de 20%, e ajuda no relaxamento para dormir.

Mas é preciso ter moderação. Se for uma vez ou outra, tudo bem, até os bebês fazem. Mas em excesso, esfregar os olhos pode levar bactérias para lugares indesejados, piorar alergias e até causar problemas mais sérios, como ceratocone, glaucoma e descolamento de retina.

Pergunta de @julia.dmino, via Instagram.