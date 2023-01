Sono ruim pode ter relação com a crença no paranormal

Um estudo revelou uma associação entre pior qualidade do sono e crenças fortes em entidades paranormais, como fantasmas, demônios e alienígenas.

Os pesquisadores usaram um questionário online, divulgado nas redes sociais e pela revista BBC Science Focus. Os 8.853 participantes, de ao menos 18 anos, responderam a perguntas sobre seus distúrbios de sono e crenças paranormais.

Eles descobriram que fatores como menor eficiência do sono, maior latência do sono, menor duração do sono e aumento dos sintomas de insônia foram associados a maior crença em almas vivendo após a morte; existência de fantasmas e demônios; habilidade de se comunicar com os mortos; experiências de quase morte como evidências de vida pós-morte; e alienígenas visitando a Terra.

Pesquisas anteriores já encontraram ligações entre crenças paranormais e variáveis do sono, especialmente a paralisia. No entanto, elas eram realizadas em pequena escala e limitadas no número de variáveis do sono que investigavam. O estudo em questão buscou preencher essa lacuna investigando as crenças paranormais em relação a uma ampla gama de variáveis e em uma grande amostra de voluntários.

“Para todas as associações, descobriu-se que um nível mais alto de crença paranormal estava associado a uma pior qualidade subjetiva do sono, mesmo quando controlando os efeitos de idade e gênero”, relatam os autores do estudo.

Embora ele aponte para a ligação entre as crenças paranormais e os problemas para dormir, o estudo não foi capaz de responder o motivo de as duas coisas estarem associadas, já que não foi inicialmente projetado para isso.

Mesmo assim, os autores oferecem algumas especulações. A paralisia do sono, por exemplo, pode envolver alucinações visuais e auditivas, e os resultados sugerem que distúrbios do tipo podem fomentar as crenças.

“Uma explicação para essas associações é, portanto, que alguém experimentando sons ou imagens associadas ao sono poderia interpretar isso como evidência de que alienígenas ou outros seres sobrenaturais existem”, escrevem em seu artigo, relembrando que pesquisas futuras são necessárias para testar essa hipótese.

Por outro lado, os pesquisadores afirmam que o inverso também pode ocorrer, com crenças paranormais causarem tanta ansiedade que o sono é comprometido.

Estudos futuros podem levar em conta variáveis adicionais, como saúde mental, educação, traços de personalidade e religião.

