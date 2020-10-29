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Sociedade

Conheça as fotos mais engraçadas do reino animal de 2020

O Comedy Wildlife Photography Awards, que premia os registros mais hilários da vida selvagem, anunciou os vencedores do ano. Confira.

Por Bruno Carbinatto 29 out 2020, 17h19 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Comedy Wildlife
 (Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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A natureza pode ser selvagem e assustadoras às vezes – mas também é adorável e engraçada, dependendo do ângulo. São fotos desses momentos que a Comedy Wildlife Photography Awards premia todos os anos – e os vencedores de 2020 foram anunciados nesta semana.

A grande campeã da categoria principal foi a simpática tartaruga Terry, que você vê acima. Ela se encontrou com o fotógrafo Mark Fitzpatrick durante um mergulho na Ilha Lady Elliot, na Austrália, mas, como dá para ver, ela não estava muito animada. O registro foi escolhido pelo júri entre mais de 7 mil fotos enviadas de todo o mundo, e rendeu ao fotógrafo um safári no Quênia, pago pela organização do Comedy Wildlife.

Criado em 2015 pelos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, o prêmio usa o bom humor para promover o conservacionismo e a conscientização ambiental – e por isso trabalha em conjunto com a Born Free Foundation, associação britânica que luta pela preservação dos animais selvagens. O júri é composto por fotógrafos, cientistas e apoiadores da causa.

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Além da vencedora da categoria principal, outras fotos foram premiadas. Na escolha do público, que votou pela internet, o registro vencedor foi o do esquilo abaixo – a foto foi chamada de “O sole mio“, em referência à famosa canção napolitana.

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(Roland Kranitz / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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Outros registros também foram considerados menções honrosas pelo júri, como a deste sorridente peixe-papagaio, registrado nas Ilhas Canárias.

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(Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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Já a foto destas aves recebeu um nome bastante apropriado para épocas de pandemia: “Distanciamento social, por favor!”.

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(Petr Sochman / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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Este martim-pescador rebelde também recebeu uma menção honrosa (“Proibido pescar”, diz a placa), assim como os fofos elefantes-marinhos e esse guloso (e egoísta) papagaio-do-mar. Você pode conferir todos os vencedores no site da premiação.

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(Sally Lloyd Jones / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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comedy-wildlife_03 (Luis Bergueño / Comedy Wildlife Photography Awards 2020/Divulgação)
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