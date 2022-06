Por que existe a Macedônia do Norte mas não a do Sul?

Porque esse “do Norte” foi uma exigência diplomática. Antes que esse país fosse batizado, uma vizinha, a Grécia, já tinha três regiões administrativas com esse nome: Macedônia Central, Macedônia Ocidental e Macedônia Oriental.

Depois que a antiga Iugoslávia se desfez, uma parte de seu território adotou o nome de República da Macedônia. Mas a Grécia não gostou e barrou sua entrada na União Europeia. “Macedônia”, terra de Alexandre, o Grande (356 a.C. – 323 a.C.), é uma herança histórica do povo grego.

Depois de décadas de negociação, um acordo foi assinado. E então, em 2019, os dois países concordaram com “República da Macedônia do Norte”.

Pergunta de rodriguesjeferson, via Instagram

