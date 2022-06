Por que o céu é mais azul durante o outono?

Pela forma como se comporta a dispersão de moléculas de luz nessa estação.

As partículas de nitrogênio e oxigênio, as duas principais que compõem o ar, são pequenas em comparação com os comprimentos de onda da luz solar. No outono, porém, o Sol aparece cada vez mais baixo no céu. Então temos uma parte maior de céu bem afastada do ponto onde vemos a estrela.

Com a luz do Sol chegando aos olhos de forma mais indireta, percebemos uma dispersão maior dos comprimentos de onda mais curtos, principalmente o da cor azul. (Amarelo e vermelho, associadas ao Sol intenso, são comprimentos de onda mais longos.)

Além disso, o mais óbvio: a umidade cai no outono. Menos nuvens e neblina permitem que mais azul seja visível (também é a razão pela qual as nuvens ficam mais brancas).

