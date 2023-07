Por que o touro é símbolo da bolsa de valores?

Ele não simboliza a bolsa como um todo. Bull market (“mercado do touro”) é um jargão para quando as ações estão em alta. Daí o bicho ser amuleto.

Na principal bolsa alemã, há uma estátua diferente: um touro e um urso. O ursinho Pooh simboliza o contrário, ações em queda. Parece estranho que também haja um animal para representar a queda, já que, em princípio, ela é algo ruim.

Mas o fato é que alguns investidores torcem para isso, porque eles operam de outro jeito: primeiro, vendem uma ação que não têm, e só depois compram a dita-cuja para entregar. Eles lucram quando o valor da ação cai nesse intervalo. Ou seja: apostam na queda. Esse é um procedimento chamado short selling. Em português, é “venda a descoberto”.

Na verdade, a maior parte dos investidores age ora como urso, ora como touro. Se o tempo é de vacas magras, você faz short selling para ganhar mesmo com as ações caindo. Quase ninguém com experiência no mercado aposta só em altas ou só em baixas. É por isso que estátua dupla na bolsa de Frankfurt é algo mais próximo da realidade.

“Vender a pele do urso antes de caçá-lo” é um provérbio inglês, daí a associação entre o animal e quem faz isso. Primeiro, vieram os ursos. Só depois o touro foi adotado como antônimo, talvez porque ele ataca chifrando para cima (a verdade é que ninguém sabe ao certo).

Pergunta de Giovanna Oliveira, via e-mail