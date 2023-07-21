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Sociedade

Por que o touro é símbolo da bolsa de valores?

Ele não é. O touro simboliza algo mais sutil: ações em alta. E há um animal "antônimo" para ações em baixa.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2023, 17h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Um ônibus de excursão passa o touro de Wall Street no distrito financeiro.
 (Spencer Platt / Equipe/Getty Images)
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Ele não simboliza a bolsa como um todo. Bull market (“mercado do touro”) é um jargão para quando as ações estão em alta. Daí o bicho ser amuleto. 

Na principal bolsa alemã, em Frankfurt, há uma estátua diferente: um touro e um urso. O ursinho Pooh simboliza o contrário, ações em queda. Parece estranho que também haja um animal para representar a queda, já que, em princípio, ela é algo ruim.

Mas o fato é que alguns investidores torcem para isso, porque eles operam de outro jeito: primeiro, vendem uma ação que não têm, e só depois compram a dita-cuja para entregar. Eles lucram quando o valor da ação cai nesse intervalo. Ou seja: apostam na queda. Esse é um procedimento chamado short selling. Em português, é “venda a descoberto”.

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Na verdade, a maior parte dos investidores age ora como urso, ora como touro. Se o tempo é de vacas magras, você faz short selling para ganhar mesmo com as ações caindo. Quase ninguém com experiência no mercado aposta só em altas ou só em baixas. É por isso que estátua dupla em Frankfurt é algo mais próximo da realidade.

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“Vender a pele do urso antes de caçá-lo” é um provérbio inglês, daí a associação entre o animal e quem faz isso. Primeiro, vieram os ursos. Só depois o touro foi adotado como antônimo, talvez porque ele ataca chifrando para cima (a verdade é que ninguém sabe ao certo).

Pergunta de Giovanna Oliveira, via e-mail

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TAGS:
bolsa de valores
Economia
finanças
touro
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