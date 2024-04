Por que o “trio elétrico” tem esse nome?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Tudo começou com a dupla de músicos Osmar Macedo e Dodô, que tocaram frevo no Carnaval de Salvador a partir de 1951 a bordo de um Ford Modelo T fabricado em 1929 e apelidado de Fobica Elétrica. Em 1954, eles incluíram um terceiro membro, Temístocles Aragão, e assim o nome “trio” se consagrou.

A parte do “elétrico” é crédito de Osmar. Até aquela época, o carnaval de rua dependia de grandes bandas de sopro – instrumentos como trompetes e trombones eram os únicos com volume suficiente para cobrir a bateria. Violões, cavacos, bandolins e outros instrumentos de corda não tinham chance.

Osmar – que além de músico, era engenheiro – resolveu esse problema montando os primeiros captadores de fabricação nacional. Captadores são ímãs que transformam a vibração das cordas em um sinal elétrico que é enviado a um amplificador. Esses dispositivos, criados no começo do século 20, equipam todas as guitarras e baixos atuais.

Osmar usava seus captadores made in Brazil nos chamados “paus elétricos”: instrumentos pioneiros de corpo maciço (ou seja, sem a caixa de ressonância dos violões, violas e afins) que deram origem ao que hoje se denomina guitarra baiana. Esse instrumento elétrico 100% nacional, normalmente com quatro ou cinco cordas, embala o carnaval até hoje na mão de bandas como o BaianaSystem.

