Por que os jogadores de tênis ficam escolhendo bolinha antes de sacar?

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Pelo mesmo motivo que nadadores se depilam antes de uma competição. Bolinhas de tênis pouco felpudas geram menos atrito com o ar, e por isso voam mais rápido. Tenistas profissionais tendem a escolher bolas novas e com pouco pelinho para o primeiro saque, pois o oponente terá menos tempo para reagir. Com o vai e vem da bola durante o jogo, ela tende a ficar mais gasta e fofinha.

Só que sacar uma bola rápida também significa que o jogador tem menos controle sobre ela. Se o tenista errou o primeiro saque, talvez seja prudente escolher uma bola felpuda para o segundo. É uma jogada mais segura.

Um estudo de 2008 usou túneis de ar para avaliar a aerodinâmica das bolas de tênis. O experimento verificou que, de fato, bolas felpudas geram mais arrasto em comparação às compactas.

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Mas não sabemos até que ponto essa diferença afeta uma partida de tênis. Cada jogo tem seis bolas da mesma marca, modelo e que são relativamente semelhantes. Em circuitos profissionais, as bolas são trocadas a cada nove jogos, para que nenhuma fique muito gasta. (O torneio de Wimbledon, por exemplo, usa 55 mil bolas a cada edição).

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Serena Williams, por exemplo, joga com a primeira bola que recebe, sem frescura. Mas muitos jogadores veem a escolha de bolas como um ritual para entrar no estado mental da competição. O francês Jo-Wilfried Tsonga considera esse um comportamento “obsessivo compulsivo” que não deve fazer diferença na prática. Já o britânico Andy Murray diz que só escolhe a bola porque todo mundo faz o mesmo.

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Fontes: Vox; Artigo Review of tennis ball aerodynamics

Pergunta de @jader.vr, via Instagram