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Saúde

Por que verduras, legumes e frutas ficam bem na frente no supermercado?

Para o bem da sua saúde. Mas, principalmente, para o mercado lucrar mais.

Por Alexandre Carvalho 15 jun 2022, 11h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Ilustração de uma mulher entrando no mercado e frutas e legumes olhando pra ela com cara de dó.
 (Bia Leme/Superinteressante)
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Por que verduras, legumes e frutas ficam bem na frente no supermercado? Priorizar nos meus resultados Google

Porque faz as pessoas gastarem mais com esses alimentos saudáveis que, cá entre nós, não são os mais atraentes do supermercado, se você pensar em sorvetes, salgadinhos, cerveja…

Foi o que comprovou um estudo britânico de 2021, investigando como o posicionamento dos produtos no mercado pode levar a um consumo mais saudável. E, mais importante para o supermercado: aumentar as vendas de itens que não costumam ser tão chamativos.

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Os alimentos ultraprocessados foram colocados no fundo das lojas pelos pesquisadores, enquanto frutas e legumes ficaram próximos aos caixas exatamente como você vê na maior parte dos supermercados brasileiros. O resultado foi que essa disposição levou a um aumento de 10 mil unidades de vegetais por semana nos estabelecimentos que adotaram esse layout.

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A explicação: depois de encher o carrinho com outros itens, o consumidor, dirigindo-se ao caixa, chegando ao momento crucial de pagar, para e pensa no que pode ter esquecido da “feira” do dia. Então encontra ali à sua frente maçãs, cenouras, espinafre… Ou seja, os supermercados usam esse posicionamento porque ele funciona. Daí a tradição. 

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Detalhe: isso não impede o consumo por impulso de mais barras de chocolate e chicletes, posicionados na última estação dessa jornada, a centímetros do caixa.

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Pergunta de Sandra Cristina, São Paulo

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TAGS:
frutas
legume
mercado
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