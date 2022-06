Por que verduras, legumes e frutas ficam bem na frente no supermercado?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Porque faz as pessoas gastarem mais com esses alimentos saudáveis – que, cá entre nós, não são os mais atraentes do supermercado, se você pensar em sorvetes, salgadinhos, cerveja…

Foi o que comprovou um estudo britânico de 2021, investigando como o posicionamento dos produtos no mercado pode levar a um consumo mais saudável. E, mais importante para o supermercado: aumentar as vendas de itens que não costumam ser tão chamativos.

Os alimentos ultraprocessados foram colocados no fundo das lojas pelos pesquisadores, enquanto frutas e legumes ficaram próximos aos caixas – exatamente como você vê na maior parte dos supermercados brasileiros. O resultado foi que essa disposição levou a um aumento de 10 mil unidades de vegetais por semana nos estabelecimentos que adotaram esse layout.

A explicação: depois de encher o carrinho com outros itens, o consumidor, dirigindo-se ao caixa, chegando ao momento crucial de pagar, para e pensa no que pode ter esquecido da “feira” do dia. Então encontra ali à sua frente maçãs, cenouras, espinafre… Ou seja, os supermercados usam esse posicionamento porque ele funciona. Daí a tradição.

Detalhe: isso não impede o consumo por impulso de mais barras de chocolate e chicletes, posicionados na última estação dessa jornada, a centímetros do caixa.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Pergunta de Sandra Cristina, São Paulo