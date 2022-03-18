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Ciência

Entenda de uma vez por todas o que são os alimentos ultraprocessados

Os processos garantem a segurança, textura e sabor do produto, mas é importante ir além do termo e saber mais sobre a qualidade dos ingredientes usados

Por Abril Branded Content 18 mar 2022, 12h00 | Atualizado em 29 Maio 2024, 16h07
Ultraprocessados: será que eles sempre são os vilões na alimentação?
 (NotCo/Divulgação)
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Entenda de uma vez por todas o que são os alimentos ultraprocessados Priorizar nos meus resultados Google

Sabe aquela verdade (teoricamente) absoluta de que todo alimento industrializado não é lá muito bom? Então, e se a gente disser que a história nem sempre é assim?

De uns tempos para cá, os ultraprocessados se popularizaram como alimentos “não saudáveis”, ricos em gorduras, açúcares e sal. Mas, especificamente nesses casos, estamos nos referindo aos ingredientes que compõem o produto, e não aos processos em si.

Confuso, né? Calma que vamos esclarecer tudo, tintim por tintim!

O que é processamento de alimentos?
(Estúdio Siamo/Divulgação)
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Um pouco de história

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Os alimentos processados têm feito parte da dieta humana desde tempos antigos. Cientistas da Universidade de Harvard relatam que a primeira técnica foi criada há cerca de 2 milhões de anos, com a descoberta da cocção. Mais tarde, surgiram outros métodos, tais como a fermentação, secagem e salga. Tais técnicas permitiram a formação e a sobrevivência de diversos grupos e comunidades.

Exemplos de processamento

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Exemplos de processos dos alimentos ultraprocessados
(Estúdio Siamo/Divulgação)

Precisamos falar sobre a produção da NotMayo

Afinal, os produtos da linha são ou não ultraprocessados? Sim, de acordo com as definições estabelecidas, os produtos da linha NotMayo são considerados ultraprocessados. 

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Entretanto, em sua composição são utilizados ingredientes de altíssima qualidade e cuidadosamente selecionados. Além de processos que conferem um importante valor nutricional ao produto – sem glúten, colesterol e gordura trans. 

Outro diferencial positivo, é que a produção da NotMayo dispensa as etapas de cativeiro e abate de animais. A seguir, conheça os detalhes desse processo, que é bem semelhante ao feito em casa, mas em nível industrial.  

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Produção da NotMayo
(Estúdio Siamo/Divulgação)

Pelo bem do planeta e das pessoas

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Cinco fatores confirmam: ao consumir a NotMayo, você não perde nada em relação à experiência e ainda consome um produto com uma cadeia de produção consciente.

  • Segurança e sustentabilidade alimentar

A produção industrial garante a oferta de grande variedade de alimentos, em quantidade suficiente para o atendimento das demandas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a produção de alimentos terá que crescer 70% até 2050 para suprir as crescentes necessidades da população mundial – e a produção industrial será essencial nesse cenário.

  • Menor custo de produção

O processo de produção da NotMayo democratiza e populariza o acesso aos produtos plant-based, contribuindo para a revolução na alimentação dos brasileiros.

  • Segurança e qualidade dos alimentos

A NotCo conta com um time de qualidade que faz toda a homologação de seus fornecedores parceiros. O objetivo é garantir uma cadeia livre de transgênicos e de produtos de origem animal, em qualquer etapa da produção.

  • Eficiência no uso de recursos

Em relação aos acompanhamentos de origem animal, a cadeia de produção da NotMayo consegue economizar aproximadamente:

83% no consumo de água

37% menos CO2

31,5% de energia

  • Conveniência e experiência completa

As inovações da NotCo resultam em sabores fiéis aos produtos tradicionais. No caso da NotMayo, o resultado é tão saboroso e cremoso quanto os produtos a que os brasileiros já estão acostumados.

Tecnologia de ponta, produção inteligente

Diante de consumidores muito mais exigentes, a indústria de alimentos tem enfrentado uma série de desafios para transformar a sua maneira de produzir.

O uso de tecnologia na nuvem, internet das coisas, inteligência artificial e big data tem proporcionado uma série de inovações que ajudam a combater o desperdício, tornam os processos mais sustentáveis e os produtos cada vez mais seguros e de alta qualidade.

O segredo por trás da NotMayo, ou de qualquer outro produto da NotCo, por exemplo, é a inteligência artificial Giuseppe. O algoritmo estuda, diariamente, combinações infinitas de ingredientes vegetais que podem replicar o sabor de produtos de origem animal e tornar a comida, além de saborosa, mais sustentável.

1/5 (Estúdio Siamo/Divulgação)
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Mudança de hábito

Mudança de hábito na alimentação dos brasileiros
(Estúdio Siamo/Divulgação)

Alimentos deliciosos, plant-based e processos mais sustentáveis

A NotCo nasceu a partir do entendimento do quanto se alimentar de produtos feitos a partir de animais pode prejudicar o meio ambiente. Por isso, tem uma missão simples: deixar os animais de fora da cadeia de produção, fabricando alimentos vegetais, sem jamais comprometer o gosto original do hambúrguer, frango ou sorvete, por exemplo. 

O impacto do uso de animais na alimentação
(Estúdio Siamo/Divulgação)

O mundo evoluiu. As pessoas evoluíram. O que você cozinha e come também evoluiu.

Assim é a #NotMayo. Cremosa igual, balanceada e feita de plantas. É por isso que a gente convida você a conhecer a evolução da maionese. Criada nos dias de hoje, para as pessoas de hoje.

A partir de agora, maionese é NotMayo!

Siga o perfil @notcobr, no Instagram, para fazer parte da revolução da alimentação no Brasil.

Fontes de pesquisa:

Good Food Institute. O Consumidor Brasileiro e o Mercado Plant-based. https://gfi.org.br/wp-content/uploads/2021/02/O-consumidor-brasileiro-e-o-mercado-plant-based.pdf

Ministério da Saúde. Guia Alimentar da População Brasileira. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf

NotCo. https://notco.com/br/

Plataforma de Inovação Tecnológica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. https://alimentosprocessados.com.br/index.php

Sociedade Vegetariana Brasileira. Impactos sobre o meio ambiente do uso de animais para alimentação. https://www.svb.org.br/livros/impactos-alimentacao.pdf

The NOVA classification system: A critical perspective in food science. https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/ultraprocessed-foods-what-they-are-and-how-to-identify-them/E6D744D714B1FF09D5BCA3E74D53A185

Ultra-processed foods: what they are and how to identify them

UNICAMP. Direto na Fonte. https://www.unicamp.br/unicamp/tv/direto-na-fonte/2020/10/20/alimento-ultraprocessado-e-um-termo-inadequado-afirma-professora

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TAGS:
Alimentação
plantas
Vegetarianismo
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