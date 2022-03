Entenda de uma vez por todas o que são os alimentos ultraprocessados

Sabe aquela verdade (teoricamente) absoluta de que todo alimento industrializado não é lá muito bom? Então, e se a gente disser que a história nem sempre é assim?

De uns tempos para cá, os ultraprocessados se popularizaram como alimentos “não saudáveis”, ricos em gorduras, açúcares e sal. Mas, especificamente nesses casos, estamos nos referindo aos ingredientes que compõem o produto, e não aos processos em si.

Confuso, né? Calma que vamos esclarecer tudo, tintim por tintim!

Um pouco de história

Os alimentos processados têm feito parte da dieta humana desde tempos antigos. Cientistas da Universidade de Harvard relatam que a primeira técnica foi criada há cerca de 2 milhões de anos, com a descoberta da cocção. Mais tarde, surgiram outros métodos, tais como a fermentação, secagem e salga. Tais técnicas permitiram a formação e a sobrevivência de diversos grupos e comunidades.

Exemplos de processamento

Precisamos falar sobre a produção da NotMayo

Afinal, os produtos da linha são ou não ultraprocessados? Sim, de acordo com as definições estabelecidas, os produtos da linha NotMayo são considerados ultraprocessados.

Entretanto, em sua composição são utilizados ingredientes de altíssima qualidade e cuidadosamente selecionados. Além de processos que conferem um importante valor nutricional ao produto – sem glúten, colesterol e gordura trans.

Outro diferencial positivo, é que a produção da NotMayo dispensa as etapas de cativeiro e abate de animais. A seguir, conheça os detalhes desse processo, que é bem semelhante ao feito em casa, mas em nível industrial.

Pelo bem do planeta e das pessoas

Cinco fatores confirmam: ao consumir a NotMayo, você não perde nada em relação à experiência e ainda consome um produto com uma cadeia de produção consciente.

Segurança e sustentabilidade alimentar

A produção industrial garante a oferta de grande variedade de alimentos, em quantidade suficiente para o atendimento das demandas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a produção de alimentos terá que crescer 70% até 2050 para suprir as crescentes necessidades da população mundial – e a produção industrial será essencial nesse cenário.

Menor custo de produção

O processo de produção da NotMayo democratiza e populariza o acesso aos produtos plant-based, contribuindo para a revolução na alimentação dos brasileiros.

Segurança e qualidade dos alimentos

A NotCo conta com um time de qualidade que faz toda a homologação de seus fornecedores parceiros. O objetivo é garantir uma cadeia livre de transgênicos e de produtos de origem animal, em qualquer etapa da produção.

Eficiência no uso de recursos

Em relação aos acompanhamentos de origem animal, a cadeia de produção da NotMayo consegue economizar aproximadamente:

83% no consumo de água

37% menos CO2

31,5% de energia

Conveniência e experiência completa

As inovações da NotCo resultam em sabores fiéis aos produtos tradicionais. No caso da NotMayo, o resultado é tão saboroso e cremoso quanto os produtos a que os brasileiros já estão acostumados.

Tecnologia de ponta, produção inteligente

Diante de consumidores muito mais exigentes, a indústria de alimentos tem enfrentado uma série de desafios para transformar a sua maneira de produzir.

O uso de tecnologia na nuvem, internet das coisas, inteligência artificial e big data tem proporcionado uma série de inovações que ajudam a combater o desperdício, tornam os processos mais sustentáveis e os produtos cada vez mais seguros e de alta qualidade.

O segredo por trás da NotMayo, ou de qualquer outro produto da NotCo, por exemplo, é a inteligência artificial Giuseppe. O algoritmo estuda, diariamente, combinações infinitas de ingredientes vegetais que podem replicar o sabor de produtos de origem animal e tornar a comida, além de saborosa, mais sustentável.

Mudança de hábito

Alimentos deliciosos, plant-based e processos mais sustentáveis

A NotCo nasceu a partir do entendimento do quanto se alimentar de produtos feitos a partir de animais pode prejudicar o meio ambiente. Por isso, tem uma missão simples: deixar os animais de fora da cadeia de produção, fabricando alimentos vegetais, sem jamais comprometer o gosto original do hambúrguer, frango ou sorvete, por exemplo.

O mundo evoluiu. As pessoas evoluíram. O que você cozinha e come também evoluiu.

Assim é a #NotMayo. Cremosa igual, balanceada e feita de plantas. É por isso que a gente convida você a conhecer a evolução da maionese. Criada nos dias de hoje, para as pessoas de hoje.

A partir de agora, maionese é NotMayo!

