Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Quais são as fontes de receita de uma escola de samba?

O dinheiro que não deixa o samba morrer vem de vários lugares – e não só na época do Carnaval.

Por Rafael Battaglia 17 fev 2023, 10h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Ilustração de pessoas de terno jogando dinheiro em uma escola de samba.
 (Karipola/Superinteressante)
Continua após publicidade
Quais são as fontes de receita de uma escola de samba? Priorizar nos meus resultados Google

Para uma escola criar um desfile competitivo nos grupos especiais, é preciso desembolsar, no mínimo, entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões. E não há limites do quanto se pode gastar em uma apresentação. 

Há diversas fontes de receita. A bilheteria dos desfiles, para começar, é dividida igualmente entre as escolas (depois de subtraídos os custos da festa). As mais bem classificadas voltam à avenida no desfile das campeãs – e fazem uma grana extra com os ingressos desse dia.

A TV Globo paga às escolas dos grupos especiais de São Paulo e do Rio de Janeiro pelos direitos de transmissão dos desfiles. Para cada cidade, há um contrato diferente, negociado com as ligas que representam as agremiações. 

Continua após a publicidade

Na capital paulista, por exemplo, o valor até o ano passado era fixo: cada uma das 14 escolas do grupo especial recebia em torno de R$ 1,4 milhão. A partir de 2023, a parte fixa do pagamento será menor: R$700 mil – mas contará com uma porcentagem das cotas publicitárias (ou seja: dos anunciantes) que a Globo conseguir. O problema é que, até esta sexta (17), a emissora só vendeu uma cota de patrocínio do Carnaval.

Siga

Além disso, as prefeituras dão dinheiro às escolas, já que os desfiles fomentam o turismo. Em 2023, cada agremiação do grupo especial do Rio, por exemplo, recebeu R$ 2,1 milhões – um recorde. Em alguns Carnavais, há repasse também dos governos estadual e federal, mas é algo menos comum.

Continua após a publicidade

Escolas de grupos de acesso (a segunda divisão do Carnaval) também recebem ajuda – em menor quantidade. É um investimento essencial para manter as engrenagens funcionando: durante a pandemia, quando não houve desfiles, as prefeituras mantiveram o repasse às escolas. Compensa: só no Rio, o Carnaval movimenta R$ 4 bilhões por ano.

E enquanto o feriado não chega? Durante o ano, uma escola de samba pode fazer dinheiro de várias maneiras. Ela pode se apresentar em eventos particulares (e cobrar cachê), vender produtos (roupas, bandeiras, canecas) ou buscar patrocinadores. Nesse último caso, porém, há restrições durante os desfiles: o logo dos anunciantes só pode aparecer nas roupas dos assistentes que ficam em torno dos carros alegóricos, para o caso de esses veículos precisarem ser empurrados na eventualidade de uma pane qualquer. 

Continua após a publicidade

Dá para fazer uma boa grana também nas festas e eventos dentro das quadras das escolas, como nos ensaios, vendendo ingressos, comidas e bebidas. “As escolas geralmente definem o seu samba-enredo em outubro. Em novembro, já há ensaios semanais”, diz Anderson Baltar, jornalista especializado em Carnaval.

Mas é claro: dinheiro não é sinônimo de qualidade. Mais importante do que tê-lo é saber como usá-lo de modo a deslumbrar o público (e garantir mais 10, notas 10!, na apuração). 

Continua após a publicidade


Publicidade
TAGS:
Brasil
Carnaval
escola de samba
festa
samba
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).