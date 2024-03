Qual é o tempero do vidro temperado?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Nenhum. A palavra vem de “têmpera”, nome de um processo industrial em que um material é aquecido e então resfriado bruscamente para aumentar sua resistência e dureza. No caso específico do vidro, o tratamento térmico também faz com que ele se estilhace em pedaços pequenos ao quebrar, mais seguros em caso de acidente.

“Têmpera” é uma palavra de origem latina que significa, originalmente, “misturar nas proporções corretas” (daí seu uso na cozinha). A palavra também se referia a pessoas bem temperadas: equilibradas, que ponderam as coisas. Seu uso atual mais comum, para se referir a calor ou frio, é recente: data do século 17.

Com o tempo, veio a significar qualquer processo de aperfeiçoamento ou ajuste-fino em várias áreas, como a

música: “temperar uma escala” é fazer ajustes minúsculos nas distâncias entre as notas para que as combinações entre elas soem o mais agradável possível.