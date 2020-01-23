Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
História

Erupção do Monte Vesúvio transformou cérebro de vítima em vidro

O desastre, que no passado deixou a cidade de Herculano sob cinzas, causou milhares de mortes – inclusive a de um homem cujo tecido cerebral foi vitrificado. Entenda.

Por Carolina Fioratti 23 jan 2020, 18h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_Vesuvio_Pompeia
 (boerescul/Getty Images)
Continua após publicidade
Erupção do Monte Vesúvio transformou cérebro de vítima em vidro Priorizar nos meus resultados Google

A erupção do Monte Vesúvio no ano 79 d.C. é relembrada pelas milhares de vítimas que foram deixadas. O desastre destruiu as cidades ao redor, principalmente Pompeia e Herculano, que foram tomadas pelas cinzas do vulcão. 

A região segue como um espaço de pesquisa para cientistas de diversas áreas 一 e não para de surpreender, mesmo após tantos anos. E agora, pesquisadores afirmam que, devido ao calor extremo, o cérebro de uma vítima se converteu em vidro, algo nunca antes observado.  

SI_Vesuvio_Pompeia_1
(sestovic/Getty Images)

Pier Paolo Patrone, co-autor do estudo da Universidade de Nápoles Federico II, disse ao jornal The Guardian que só foi possível observar o fenômeno quando as pesquisas se voltaram para a região do Collegium Augustalium, um prédio na cidade de Herculano. O homem com o cérebro vitrificado era, provavelmente, uma espécie de zelador da construção. 

Continua após a publicidade

O pesquisador identificou, de longe, respingos de um material preto, sólido e brilhante, que se encontrava no crânio do indivíduo. Ele supôs que aquilo se tratava do cérebro, mas faltava comprovar. Depois da realização de testes, foi visto que as substâncias do material, incluindo algumas proteínas, eram as mesmas encontradas no tecido cerebral. 

Siga

Foi a primeira vez que algo do tipo foi observado. Na verdade, cérebros raramente se mantém preservados. Geralmente, eles se decompõem ou vira sabão – gorduras do tecido se convertem em glicerol e sais de ácidos graxos.

Continua após a publicidade

Como o cérebro virou vidro?

Continua após a publicidade

O calor ao qual o zelador foi submetido era nada mais, nada menos que 520 ºC, valor 11 vezes maior que a temperatura mais alta que o Brasil já atingiu. O homem, que tinha em torno de 25 anos, estava deitado de bruços sobre uma cama de madeira, provavelmente dormindo no momento do desastre.

A substância vista em seu crânio também pode ser encontrada em plantas e animais, mas jamais foram expostas em outros relatos das escavações. Além disso, outros fatores comprovam a vitrificação do cérebro em razão das altas temperaturas.

Continua após a publicidade

Análises da madeira carbonizada mostram que ela realmente enfrentou uma temperatura de 520º. Outro ponto é que, além da madeira, o crânio e outros ossos da vítima explodiram e ficaram carbonizados. Em todos esses foi possível encontrar fragmentos de vidro. 

“Isso sugere que o calor radiante extremo foi capaz de inflamar a gordura corporal e vaporizar os tecidos moles; uma rápida queda de temperatura se seguiu”, relatou a equipe em sua tese para explicar a transformação. O cérebro, superaquecido, virou vidro quando esfriou rapidamente.

Continua após a publicidade

Além dos sinais de vidro, foi encontrada ao redor do peito uma massa sólida e esponjosa, sendo provavelmente uma mistura de seus órgãos. Um fim nada feliz para o pobre zelador.

Publicidade
TAGS:
cérebro
erupção
monte vesúvio
temperatura
vidro
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).