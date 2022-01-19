Quando seres humanos começaram a tomar o leite de outros animais?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Mais ou menos dez mil anos atrás, quando algumas tribos caçadoras-coletoras abandonaram progressivamente os hábitos nômades e passaram a praticar agricultura e pecuária. Vasos de cerâmica, dentes e ossos do período Neolítico contêm indícios químicos de leite.

O gene para digestão da lactose na vida adulta começa a se espalhar mais tarde, há 7 mil anos, em resposta à seleção natural. Especialmente em populações de pastores, a capacidade de beber leite sem passar mal era essencial para não morrer de fome. até hoje, o gene é mais comum nos descendentes de povos que domesticaram animais, e raro entre caçadores-coletores ou agricultores.

Pergunta de @fernanda1sa, via Instagram