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Ciência

Refrigerante na garrafa de vidro é mesmo diferente?

Sim. Entenda como as embalagens podem afetar o sabor da bebida

Por Maria Clara Rossini 19 jan 2022, 09h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Ilustração de um garçom, em um restaurante chique, trazendo refrigerante para a cliente.
 (Ana Kozuki/Superinteressante)
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Sim. Um motivo é que o plástico pode liberar substâncias que alteram o sabor original do refri, enquanto o vidro interage bem menos com o líquido. PET é a sigla para politereftalato de etileno, um material feito de polímeros – e são justamente eles que “contaminam” a bebida. Além disso, o plástico é mais permeável que o vidro, então parte do gás escapa pela parede da garrafa.

O outro motivo é que a garrafa de vidro fornece mais gás – e o gás acentua o aroma e sabor do refrigerante. O  gás carbônico (CO2) entra no refrigerante misturado com a água (H2O) na forma de ácido carbônico (H2CO3). O ácido é instável: só sobrevive sob pressão. Quando você abre a tampa (seja da lata, da PET ou da KS), a pressão cai e o ácido se decompõe em gás e água instantaneamente, formando as bolhas.

O vidro, mais rígido, aguenta uma pressão mais alta no momento do envase, e por isso preserva mais ácido carbônico até o momento da abertura. As embalagens de plástico e alumínio poderiam deformar nessas condições.

A latinha é a melhor opção para quem quer uma bebida gelada, mas não quer deixar o refri na geladeira por muito tempo. O alumínio é um bom condutor térmico – ou seja, ele esfria mais rápido. Mas é bom beber rápido também: ela absorve o calor da sua mão com mais facilidade, o que esquenta a bebida logo. É aí que o sabor fica xoxo: o aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás carbônico (fazendo com que ele escape mais rápido) e a bebida fica sem gás.

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Já o refrigerante de máquina é uma roleta russa. Pode ser uma delícia, mas também pode estar com um gosto estranho. É que as máquinas combinam o xarope, gás carbônico e água na hora que você aperta o botão. Os dois primeiros vêm de fábrica, mas a água é filtrada no próprio estabelecimento. Por isso, os refrigerantes de máquina podem ter gostos diferentes de um restaurante para outro.

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Pergunta de @brunorosap, via Instagram

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refrigerante
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