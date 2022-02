Quanta massa um meteoro perde ao entrar na atmosfera terrestre?

Não existe uma resposta certeira: o meteorito pode perder qualquer coisa entre 5% e 100% de sua massa – caso em que ele vira pó e não deixa nenhum resquício.

Uma variável importante é o tamanho: meteoritos pequenos perdem uma porcentagem maior que meteoritos grandes. Outra é a composição química, já que os rochosos, frágeis, se desfazem mais facilmente que os metálicos. Meteoritos mais rápidos perdem mais massa que os mais lentos – a velocidade pode variar entre 10 km/s e 70 km/s.

Meteoritos aerodinâmicos chegam à superfície mais inteiros que os de formatos antiquados. Mas lembre-se que, do ponto de vista aerodinâmico, um mesmo meteorito pode ser um Fórmula 1 numa extremidade e um treminhão de cana na outra. Pedregulhos têm formas aleatórias. Sendo assim, a orientação com que o meteorito se aproxima do planeta também é essencial. Não adianta ter uma extremidade pontiaguda e chegar com ela virada para trás.

Aqui também entra em jogo o ângulo de entrada na atmosfera: os ônibus espaciais da Nasa, por exemplo, calculavam o retorno à superfície de forma a sofrer o menor atrito possível. Mesmo assim, a fuselagem alcançava uma temperatura altíssima e exigia um isolamento térmico high tech. Com um meteorito, isso é impossível: ele pode ou não dar a sorte de entrar num ângulo bom.

Fonte: Maria Elizabeth Zucolotto, do setor de Meteorítica no Museu Nacional (UFRJ).

Pergunta de Bruno Vidal, Rio de Janeiro, RJ