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Ciência

Quanta massa um meteoro perde ao entrar na atmosfera terrestre?

A resposta depende de algumas variáveis: tamanho, composição química, velocidade e formato do meteorito

Por Maria Clara Rossini 18 fev 2022, 07h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Foto de um meteoro no céu.
 (picture alliance/Getty Images)
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Não existe uma resposta certeira: o meteorito pode perder qualquer coisa entre 5% e 100% de sua massacaso em que ele vira pó e não deixa nenhum resquício. 

Uma variável importante é o tamanho: meteoritos pequenos perdem uma porcentagem maior que meteoritos grandes. Outra é a composição química, já que os rochosos, frágeis, se desfazem mais facilmente que os metálicos. Meteoritos mais rápidos perdem mais massa que os mais lentos a velocidade pode variar entre 10 km/s e 70 km/s. 

Meteoritos aerodinâmicos chegam à superfície mais inteiros que os de formatos antiquados. Mas lembre-se que, do ponto de vista aerodinâmico, um mesmo meteorito pode ser um Fórmula 1 numa extremidade e um treminhão de cana na outra. Pedregulhos têm formas aleatórias. Sendo assim, a orientação com que o meteorito se aproxima do planeta também é essencial. Não adianta ter uma extremidade pontiaguda e chegar com ela virada para trás. 

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Aqui também entra em jogo o ângulo de entrada na atmosfera: os ônibus espaciais da Nasa, por exemplo, calculavam o retorno à superfície de forma a sofrer o menor atrito possível. Mesmo assim, a fuselagem alcançava uma temperatura altíssima e exigia um isolamento térmico high tech. Com um meteorito, isso é impossível: ele pode ou não dar a sorte de entrar num ângulo bom.

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Fonte: Maria Elizabeth Zucolotto, do setor de Meteorítica no Museu Nacional (UFRJ). 

Pergunta de Bruno Vidal, Rio de Janeiro, RJ

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meteoritos
Meteoro
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