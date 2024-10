Se dividíssemos todo o dinheiro do mundo, quanto ficaria para cada pessoa?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Em dólar, existem algo como US$ 118,2 trilhões no mundo. O cálculo é dos nossos colegas de finanças na revista ao lado, Você S/A, e foi feito com dados de 2023.

Ele considera o dinheiro que existe na forma de cédulas e de depósitos em conta corrente, mais a grana em aplicações que são tranquilas de resgatar, como poupanças, CDBs etc.

O nome que os economistas dão para esse dinheiro prontamente disponível para uso é “agregado monetário M2” (existem agregados mais amplos, como o M4, que considera até o dinheiro armazenado em títulos públicos. Mas aí começa a ficar difícil sacar a grana. O indicador mais usado é mesmo o M2).

Agora, é só dividir esse valor pelos 7,951 bilhões de cidadãos da Terra e o resultado é que cada um teria direito a um Pix de US$ 14.866 dólares, o que dá R$ 81.443 por pessoa com a cotação atual. Agora, é só chamar o Robin Hood – e um pequeno exército de contadores.

Pergunta de @vianahenrique, via Instagram.

Fonte: texto “Quanto dinheiro existe no mundo?”, na revista Você S/A. O M2 atualizado de cada país do mundo é facilmente acessível na base de dados Trading Economics (acesse aqui), mas o valor é dado na moeda local e precisa ser convertido para o dólar para possibilitar a soma.