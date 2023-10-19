Golpe lava dinheiro no Spotify

Grupos criminosos da Suécia têm pagado “fazendas de cliques”, com grande quantidade de computadores e celulares, para tocar certas músicas no Spotify – gravadas por artistas mancomunados com eles.

Dessa forma, é possível lavar dinheiro, fazendo parecer que foi ganho legalmente pelos músicos (na Suécia, país-sede do Spotify, cada 1 milhão de execuções de uma música rende o equivalente a até US$ 5 mil).

A alegação é do jornal sueco Svenska Dagbladet, que entrevistou quatro envolvidos. O Spotify disse que não tem conhecimento da prática.

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