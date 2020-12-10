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Ciência

Se o sexo das tartarugas depende da temperatura, como são os cromossomos?

Simples: elas não têm cromossomos sexuais.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 dez 2020, 14h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
No centro da ilustração há uma tartaruga e um ovo, com ponto de interrogação e estão rodeados de pequenos ovos prestes a quebrar. Do lado esquerdo há uma bandeira com um floco de neve e, do lado direito, uma bandeira com uma chama.
 (Nathalia Takeyama/Superinteressante)
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Se o sexo das tartarugas depende da temperatura, como são os cromossomos? Priorizar nos meus resultados Google

As tartarugas famosas graças ao Projeto Tamar – como a tartaruga-oliva, a tartaruga-de-couro e a tartaruga-cabeçuda – não têm cromossomos sexuais. Simples assim.

A diferenciação entre os sexos ocorre no segundo terço do período de incubação dos ovos. Entre as tartarugas, as temperaturas mais altas geram fêmeas; as mais baixas, machos.

Com o ninho a 29°C, nascem bebês dos dois sexos. Percorrendo a escala de 29 °C até 33 °C, a proporção de fêmeas aumenta gradualmente até atingir 100%. Descendo de 29°C para 24 °C, nascem cada vez mais machos.

Outros répteis seguem um padrão diferente: temperaturas intermediárias geram machos, e ovos muito frios ou muito quentes se tornam fêmeas.

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Por fim, há espécies que estão em uma situação evolutiva intermediária: até possuem cromossomos X e Y – ou as variantes W e Z, em que ZZ é o macho e ZW é a fêmea –, mas o genoma não dá a palavra final. Um embrião com cromossomos para um sexo pode desenvolver características do sexo oposto quando exposto à temperatura certa.

Pergunta de @oliveiramarilaine, via Instagram.

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Fontes: Luciana Medeiros Silva, bióloga do Projeto Tamar, “Sex chromosomes and sex determination in reptiles”, artigo de William S. Modi e David Crews.

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Sexo
tartaruga
tartaruga marinha
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