Sim, se ela sobrevivesse ao transplante. Mas a galhosa não daria flores de uma hora para outra só porque saiu daqui no outono e chegou lá na primavera. A árvore demora um tempo para dar um reset em seu ciclo reprodutivo, com uma nova data de floração, adaptada ao clima local. E é claro: se o clima for muito diferente – da Amazônia para um local muito frio, por exemplo –, a planta não vinga.

A floração de uma planta tem a ver com a quantidade de luz recebida por dia, a temperatura ambiente e a disponibilidade de nutrientes e de água. Se um transplante de árvore acontece entre locais de climas muito diferentes, a planta precisa “ler” todas essas variáveis para entender como se encaixar no novo contexto.

Seria difícil uma árvore sobreviver à imigração para os EUA, pois o processo é delicado – envolve uma preparação com poda da copa e retirada parcial de raízes, o transporte da árvore (com suas raízes restantes abrigadas em um bloco de terra chamado “torrão”) e o plantio na nova casa, com cuidados posteriores de irrigação. Quase tão difícil quanto um brasileiro conseguir um visto permanente para morar no Tio Sam.

Em suma, levar uma árvore daqui para os EUA é um grande desafio logístico. É mais fácil plantar a bichinha do zero.



Pergunta de @rdgsimon, via Instagram.

Fontes: Demóstenes Ferreira, docente da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo; Camila Dellanhese Inácio, doutora em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.