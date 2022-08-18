Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Sim, se ela sobrevivesse ao transplante. Mas a galhosa não daria flores de uma hora para outra só porque saiu daqui no outono e chegou lá na primavera. A árvore demora um tempo para dar um reset em seu ciclo reprodutivo, com uma nova data de floração, adaptada ao clima local. E é claro: se o clima for muito diferente – da Amazônia para um local muito frio, por exemplo –, a planta não vinga.

A floração de uma planta tem a ver com a quantidade de luz recebida por dia, a temperatura ambiente e a disponibilidade de nutrientes e de água. Se um transplante de árvore acontece entre locais de climas muito diferentes, a planta precisa “ler” todas essas variáveis para entender como se encaixar no novo contexto.

Seria difícil uma árvore sobreviver à imigração para os EUA, pois o processo é delicado – envolve uma preparação com poda da copa e retirada parcial de raízes, o transporte da árvore (com suas raízes restantes abrigadas em um bloco de terra chamado “torrão”) e o plantio na nova casa, com cuidados posteriores de irrigação. Quase tão difícil quanto um brasileiro conseguir um visto permanente para morar no Tio Sam.

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Em suma, levar uma árvore daqui para os EUA é um grande desafio logístico. É mais fácil plantar a bichinha do zero.



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Pergunta de @rdgsimon, via Instagram.

Fontes: Demóstenes Ferreira, docente da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo; Camila Dellanhese Inácio, doutora em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.