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Ciência

Se uma árvore for levada do Brasil para os EUA, onde é outra estação, muda a data de floração?

Sim, se ela sobrevivesse ao transplante – que é um grande desafio logístico. Entenda.

Por Luisa Costa 18 ago 2022, 17h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Montagem fotográfica de árvore em duas estações diferentes.
 (vandervelden/Getty Images)
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Se uma árvore for levada do Brasil para os EUA, onde é outra estação, muda a data de floração? Priorizar nos meus resultados Google

Sim, se ela sobrevivesse ao transplante. Mas a galhosa não daria flores de uma hora para outra só porque saiu daqui no outono e chegou lá na primavera. A árvore demora um tempo para dar um reset em seu ciclo reprodutivo, com uma nova data de floração, adaptada ao clima local. E é claro: se o clima for muito diferente – da Amazônia para um local muito frio, por exemplo –, a planta não vinga.

A floração de uma planta tem a ver com a quantidade de luz recebida por dia, a temperatura ambiente e a disponibilidade de nutrientes e de água. Se um transplante de árvore acontece entre locais de climas muito diferentes, a planta precisa “ler” todas essas variáveis para entender como se encaixar no novo contexto.

Seria difícil uma árvore sobreviver à imigração para os EUA, pois o processo é delicado – envolve uma preparação com poda da copa e retirada parcial de raízes, o transporte da árvore (com suas raízes restantes abrigadas em um bloco de terra chamado “torrão”) e o plantio na nova casa, com cuidados posteriores de irrigação. Quase tão difícil quanto um brasileiro conseguir um visto permanente para morar no Tio Sam.

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Em suma, levar uma árvore daqui para os EUA é um grande desafio logístico. É mais fácil plantar a bichinha do zero.

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Pergunta de @rdgsimon, via Instagram.

Fontes: Demóstenes Ferreira, docente da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo; Camila Dellanhese Inácio, doutora em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

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TAGS:
árvore
Clima
planta
Transplante
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