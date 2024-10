Muçulmanos abrem as portas de suas casas aos vizinhos para acabar com preconceito

Onde quer que estejam, os muçulmanos sofrem preconceito por causa de atos terroristas provocados por extremistas. Mas existe muita gente boa no mundo que deseja transformar o medo (ou ódio) das pessoas pelo islamismo em amor, tolerância… Essa é a proposta da comunidade muçulmana ahmadi, do Canadá, que lançou a campanha Meet a Muslim Family* (Conheça uma família muçulmana, em tradução livre).

A ação que lançou essa ideia aconteceu de 1 a 14 de março e incentivou famílias muçulmanas a abrir as portas de suas casas e mesquitas aos vizinhos. Os criadores acreditam que isso pode ajudar a acabar com ideias equivocadas e estereótipos sobre islamismo e intolerância religiosa.

Para participar, os canadenses podiam entrar no site da ação e fazer um pequeno cadastro. Em seguida, eram orientados para o encontro com alguma família. Sem dúvida, uma ótima oportunidade para aprender sobre tradição e valores do islamismo e quebrar barreiras culturais.

Depois da visita, os participantes eram convidados a publicar sobre sua experiência no Twitter com a hashtag da campanha #MeetAMuslimFamily, também para divulgar fotos e vídeos dos encontros com outras famílias locais.

Na verdade, a ação não é nova no Canadá, mas este ano foi realizada em uma situação especial. Em outubro de 2014, o muçulmano Zehaf-Bibeau matou um soldado e tentou atacar o Parlamento canadense. Foi um grande susto para a população local e aumentou a discriminação contra muçulmanos.

A vereadora canadense Marilyn Iafrate se interessou pela ação e almoçou na casa de uma família muçulmana. Em entrevista à CTV News*, ela contou que foi um momento ótimo para compartilhar valores, vivenciar e consolidar saberes.

A comunidade local continua disposta a receber visitantes mesmo após o final da campanha. A família do casal Michael e Esther Ruten, por exemplo, foi a casa de Rashid Ahmed pela primeira vez. A experiência foi tão boa que disseram ao Global News* que já começaram a combinar o próximo encontro.

Seria ótimo se essa ideia se espalhasse pelo mundo (inclusive por aqui, no Brasil). Mais uma linda forma de mostrar que somos todos iguais.

Agora, veja, abaixo, o vídeo de divulgação da campanha feita no Canadá:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dIMfMHowzrM?feature=oembed&w=560&h=315%5D

