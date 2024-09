Frase da semana: “O adulto não existe. O homem é um menino perene” – Nelson Rodrigues

Nelson Rodrigues é famoso pelas afirmações polêmicas. Entre uma e outra, apareceram as aspas que você lê aí em cima. Retirada do livro “Flor de Obsessão” – uma coletânea de pérolas rodrigueanas organizada por Ruy Castro –, a citação nem parece ter saído da mesma mente do autor de “Vestido de Noiva” e “O Beijo no Asfalto”. Mas, para quem conheceu Rodrigues, faz todo sentido. O dramaturgo e cronista era complicado de se entender, mas era carismático e fez amizades duradouras e fiéis.

Essa personalidade bilateral combinava perfeitamente com sua obra literária, que não hesitava em escancarar os tabus da humanidade e, principalmente, da sociedade brasileira. Mas nem só de tramas psicológicas e taras vivia o “maldito”: como quase todo brasileiro, Rodrigues era também um apaixonado por futebol. Seu time de coração era o Fluminense – apesar de ter nascido em Recife, Rodrigues era um carioca por opção – e teve uma produção abundante de crônicas sobre o esporte.

Pensando bem, com afirmações polêmicas e seu amor pela bola, Nelson Rodrigues parecia mesmo um menino travesso que se divertia em causar rebuliço e deixar os adultos envergonhados.

Relembre outras frases famosas:

