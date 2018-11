8 perguntas curiosas sobre camisinha e outros métodos contraceptivos

1 – Camisinha tira a sensibilidade?

Minimamente. Camisinhas mais grossas são inclusive prescritas no tratamento de ejaculação precoce. A maioria dos modelos ultrafinos que você acha na farmácia, no entanto, tornam a diferença imperceptível.

2 – Camisinha com sabor engorda?

Não, porque não tem calorias, apenas um tipo de flavorizante. Já os géis, as calcinhas e as cuecas comestíveis, feitas de gelatina, podem conter até 10 calorias, quantidade incapaz de causar ganho de peso ou obrigá-lo a maneirar na pizza. O gasto calórico do ato sexual (por mais moderado que seja) compensa o que se ingere.

3 – Se a camisinha escapar dentro do canal vaginal, pode chegar ao útero?

Não, mas o esperma que há dentro dela chega. O orifício de comunicação do útero com a vagina é muito estreito. A camisinha que escapou fica no canal – se não puder ser retirada com o dedo, é preciso ir até o médico para que ele a remova.

4 – Como as camisinhas são testadas pelos fabricantes?

Elas enfrentam verdadeiras sessões de tortura. A borracha sofre um processo de vulcanização para ficar ultraelástica sem perder a resistência, e recebe compostos químicos. Depois é colocada sobre moldes de vidro e seca. Todas são testadas eletronicamente. Outras são escolhidas aleatoriamente para passar por mais testes – se uma é reprovada, o lote vai junto.

Eletrocutadas

Todas passam por uma máquina que aplica nelas uma corrente elétrica .Se a energia não percorrer a superfície, sinal de que não há furinhos.

Infladas

Outro teste é o de insuflação: a camisinha tem que aguentar mais de 25 litros de ar. Se estourar em algum momento do processo, o lote é descartado.Afogadas

Elas recebem água e são torcidas na ponta para o líquido não escapar. Depois, são enroladas em papel absorvente. Se ele umedecer, é porque as candidatas são uma furada.

Dentro de uma estufa de camisinhas, 72 horas passam devagar: equivalem a cinco anos de vida delas. É o teste de envelhecimento ou durabilidade.

5 – Preservativos podem causar alergia?

Elas podem desencadear o processo em pessoas alérgicas ao látex. “Mas não é muito comum. Quando surge a irritação, normalmente é porque a camisinha escolhida não se adapta bem ao pênis e gera atrito excessivo”, diz Wagner Ávila, urologista da Sociedade Brasileira de Urologia.

Lubrificantes e componentes que dão sabor também podem causar o problema.

Diversas marcas produzem linhas antialérgicas, que levam, no lugar do látex, alguns tipos de borracha sintética.

6 – Qual o método contraceptivo mais seguro?

Entram vários nesse grupo – os que inibem a ovulação, como pílula, anel vaginal, adesivo, DIU com progesterona, implante e injeções hormonais. Mas a eficácia vai depender do uso correto. Por isso, aqueles que não são vulneráveis ao erro humano (ou seja, que não precisam que o usuário tome o remédio sem esquecer, sempre no mesmo dia) tendem a ser, na prática, mais garantidos.

7 – A pílula do dia seguinte deixa de ter efeito conforme o uso?

Não é que deixa de ter efeito. O uso constante provoca a irregularidade do ciclo menstrual e, por isso, dificulta o monitoramento do período fértil e a chance de gravidez aumenta.

A anticoncepção de emergência, eficaz quando tomada até 72 horas depois do coito desprotegido, deve ser usada só como recurso devido a um descuido – e não como hábito.

8 – Espermicidas prejudicam a fertilidade?

Não, porque eles atuam localmente, imobilizando e destruindo apenas os espermatozoides já liberados na ejaculação. E têm um tempo muito curto de ação – são minutos -, que varia de acordo com o fabricante.