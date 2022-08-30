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Comportamento

Antes de fazer profecias, Nostradamus escreveu um livro de receitas

O Tratado de Cosméticos e Geléias inclui doces, maquiagens e até dicas de beleza vindas diretamente do suposto profeta

Por Maria Clara Rossini 30 ago 2022, 16h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Pintura de Nostradamus.
 (Ullstein Bild/Getty Images)
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Antes de fazer profecias, Nostradamus escreveu um livro de receitas Priorizar nos meus resultados Google

Ascensão de Hitler, Revolução Francesa, morte do presidente americano John Kennedy. Esses acontecimentos têm algo em comum: todos foram supostamente previstos por Nostradamus. O médico e astrólogo francês ficou famoso pelas previsões contidas no livro “As profecias”, escrito em 1555. Ele inclui passagens (um tanto genéricas) sobre supostos acontecimentos futuros.

Só que o livro de profecias não foi a primeira obra do autor. Antes de se tornar Nostradamus (uma versão latinizada do seu nome, Michel de Nostradame), ele escreveu um… livro de receitas. Nele, o astrólogo ensina a fazer geleias e cosméticos.

O Traité des fardements et confitures (Tratado de cosméticos e geléias, em tradução livre) foi publicado em 1552. A inspiração não veio do nada: Nostradamus começou a cursar medicina na Universidade de Montpellier, no sul da França, mas foi expulso porque também atuava como boticário, o que era proibido pelas regras da faculdade. Em outras palavras, ele já tinha algum conhecimento de ingredientes, ervas e medicamentos.

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Página de receita escrita por Nostradamus.
(Bibliothèque Nationale de France/Reprodução)

O livro inclui receitas de doces, remédios e até dicas de beleza. Mas não confie em tudo que Nostradamus diz: o autor recomenda ingredientes perigosos, como lixívia (alvejante), para o clareamento de cabelo; e cristais triturados, para a limpeza dos dentes.

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E tem até poção de amor: basta misturar maçãs, canela, e o sangue de sete pardais machos. Acredita-se que essas aves tenham apenas um parceiro ao longo da vida, então basta uma colher de chá dessa poção para despertar uma paixão ardente.

Mas você também pode encontrar receitas úteis. Ele ressalta, por exemplo, o açúcar como um ingrediente para preservar frutas, o que lembra as técnicas usadas para fazer compotas e geléias atualmente. O açúcar era caro e raro naquela época, então a maioria das receitas de doces são destinadas a nobres e reis.

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Para o autor, uma das receitas mais importantes do livro era a de um “remédio” natural para a peste bubônica, uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis. Mas o remédio não parecia funcionar: apesar de viajar a Europa receitando e tratando a peste bubônica, Nostradamus não conseguiu salvar a esposa e seus dois filhos, que morreram da doença.

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O livro ainda inclui uma receita de marzipan, um caldo de rosas laxativo e uma marmelada. Já os capítulos de beleza mostram como fazer óleo de noz-moscada, uma água perfumada e como tornar a barba mais escura e macia usando cinzas.

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TAGS:
culinária
Livro
profecia
receita
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