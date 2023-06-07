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Comportamento

Bebês de quatro meses já sabem distinguir rostos

Estudo analisou como o cérebro dos pequenos reage a diferentes figuras. Confira.

Por Leo Caparroz 7 jun 2023, 18h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de um bebê dentro do carrinho de passeio, acenando. No canto inferior direito, há uma mão adulta desfocada.
 (LAW Ho Ming/Getty Images)
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Recentemente, pesquisadores descobriram que bebês de até 4 meses produzem sinais cerebrais distintos quando enxergam a cara de alguém. Isso pode ajudar a explicar por que alguns pequenos ficam com medo de estranhos nessa idade.

Os cientistas estudaram a atividade cerebral de 45 crianças, de entre 3 e 15 meses, enquanto elas observavam várias imagens em preto e branco de coisas comuns em seu cotidiano: carros, letras, corredores, partes do corpo humano – e rostos de desconhecidos. As fotos eram expostas em uma tela por 1 minuto, e a atividade cerebral era medida por um eletroencefalograma. O experimento foi repetido de seis a 12 vezes por criança.

As imagens de rosto foram as primeiras a desencadear comportamentos diferentes. Os participantes de 4 meses apresentaram um sinal cerebral distinguível ao vê-las. Nas crianças entre 6 e 8 meses de idade, esse sinal ficou mais forte – nessa idade, as fotos de corredores e membros do corpo também começaram a despertar um sinal parecido.

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As imagens de letras só geraram um estímulo parecido para os bebês de 12 a 15 meses. Os carros não provocaram uma reação cerebral diferente em nenhuma das crianças.

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Segundo os pesquisadores, esses sinais sugerem que as crianças estão começando a categorizar objetos. Os bebês estariam percebendo padrões entre os rostos (dois olhos, nariz, boca) e os diferenciando de outras coisas.

Rostos são algo que as crianças passam muito tempo olhando, então é compreensível que seja uma das primeiras coisas que elas saibam diferenciar. Só com cerca de um ano de idade ela começa a se locomover e interagir com mais objetos, aumentando essa demanda cognitiva de identificação.

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