A melhor maneira de fazer um bebê parar de chorar, segundo a ciência
Tem dificuldade em fazer seu filho parar de chorar e colocá-lo para dormir? Confira esses dois passos que podem ajudar na missão.
Fazer uma criança chorona dormir ou ao menos se acalmar pode ser uma tarefa árdua. Um estudo publicado hoje no periódico Current Biology destacou o método mais eficaz para fazer a criança parar de chorar.
O método vale para os casos em que a criança tem as necessidades básicas atendidas – não está com fome ou suja, por exemplo. De acordo com a pesquisa, apenas sentar com o bebê nos braços provavelmente não vai acalmá-lo. Isso pode aumentar a frequência cardíaca da criança e deixá-la ainda mais agitada.
Segundo os pesquisadores, a melhor alternativa seria levá-la para passear. Essa estratégia geralmente diminui a frequência cardíaca dos bebês e os ajuda a adormecer.
O estudo envolveu 21 crianças, que foram submetidas a diferentes métodos para se acalmarem. Depois de apenas 5 minutos andando com bebês chorões, quase metade das mães incluídas no estudo conseguiram fazer os filhos dormirem, mesmo durante o dia
O próximo desafio é levar a criança adormecida para a cama; o bebê pode, muitas vezes, acordar assim que sua cabeça é inclinada. Os participantes que se sentaram com seus filhos adormecidos por mais 5 minutos depois de caminhar tiveram maior sucesso em mantê-los dormindo. Nem mesmo um toque sutil ou uma porta se fechando foi suficiente para tirá-los do sono.
Treze bebês chorões adormeceram e continuaram nos experimentos. Desses, nove foram colocados na cama obedecendo ao método proposto: andar por cinco minutos em um caminho plano e em ritmo constante – de preferência, sem paradas ou curvas abruptas. Depois, passaram mais cinco minutos sentados.
Cada bebê é único. Apesar disso, parece haver algo no movimento constante de andar que acalma as crianças. Em geral, ao seguir esses passos há uma chance menor de que a criança acorde ao ser colocada no berço.
Os autores do estudo acreditam que o motivo dessa relação está escondido na nossa biologia mamífera. Outros estudos mostraram que crianças humanas e outros filhotes de mamíferos são acalmados quando carregados por suas mães.
Mas embalar a criança nem sempre funciona. Quando os bebês não estavam chorando, andar com eles não os induziu ao sono. Os autores sugerem que isso ocorre porque o choro é um sinal e um agravador de cansaço, que deixaria as crianças mais propensas a dormir.
Em próximas pesquisas, os cientistas esperam descobrir mais maneiras de acalmar os bebês e proporcionar tranquilidade aos pais.