A melhor maneira de fazer um bebê parar de chorar, segundo a ciência

Fazer uma criança chorona dormir ou ao menos se acalmar pode ser uma tarefa árdua. Um estudo publicado hoje no periódico Current Biology destacou o método mais eficaz para fazer a criança parar de chorar.

O método vale para os casos em que a criança tem as necessidades básicas atendidas – não está com fome ou suja, por exemplo. De acordo com a pesquisa, apenas sentar com o bebê nos braços provavelmente não vai acalmá-lo. Isso pode aumentar a frequência cardíaca da criança e deixá-la ainda mais agitada.

Segundo os pesquisadores, a melhor alternativa seria levá-la para passear. Essa estratégia geralmente diminui a frequência cardíaca dos bebês e os ajuda a adormecer.

O estudo envolveu 21 crianças, que foram submetidas a diferentes métodos para se acalmarem. Depois de apenas 5 minutos andando com bebês chorões, quase metade das mães incluídas no estudo conseguiram fazer os filhos dormirem, mesmo durante o dia

O próximo desafio é levar a criança adormecida para a cama; o bebê pode, muitas vezes, acordar assim que sua cabeça é inclinada. Os participantes que se sentaram com seus filhos adormecidos por mais 5 minutos depois de caminhar tiveram maior sucesso em mantê-los dormindo. Nem mesmo um toque sutil ou uma porta se fechando foi suficiente para tirá-los do sono.

Treze bebês chorões adormeceram e continuaram nos experimentos. Desses, nove foram colocados na cama obedecendo ao método proposto: andar por cinco minutos em um caminho plano e em ritmo constante – de preferência, sem paradas ou curvas abruptas. Depois, passaram mais cinco minutos sentados.

Cada bebê é único. Apesar disso, parece haver algo no movimento constante de andar que acalma as crianças. Em geral, ao seguir esses passos há uma chance menor de que a criança acorde ao ser colocada no berço.

Os autores do estudo acreditam que o motivo dessa relação está escondido na nossa biologia mamífera. Outros estudos mostraram que crianças humanas e outros filhotes de mamíferos são acalmados quando carregados por suas mães.

Mas embalar a criança nem sempre funciona. Quando os bebês não estavam chorando, andar com eles não os induziu ao sono. Os autores sugerem que isso ocorre porque o choro é um sinal e um agravador de cansaço, que deixaria as crianças mais propensas a dormir.

Em próximas pesquisas, os cientistas esperam descobrir mais maneiras de acalmar os bebês e proporcionar tranquilidade aos pais.

