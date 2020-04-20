Manual: como montar um (bom) currículo?
O que escrever? Quantas páginas ele deve ter? E o meu LinkedIn? Calma: tem resposta para tudo.
Venda o peixe…
No começo, logo após as informações de contato, já inclua uma breve seção que resuma suas realizações: metas alcançadas, prêmios etc. Cite números, se possível. Passa uma impressão melhor que apenas descrever quais foram suas funções nas empresas pelas quais você passou.
…Conforme o gosto do freguês
Crie um modelo básico que possa ser alterado de acordo com a vaga. Para isso, pesquise a cultura da empresa e o que ela espera dos candidatos. Assim você pode mudar a hierarquia das informações, dando mais destaque ao que interessa naquele processo seletivo.
Seja conciso, mas não em excesso
O currículo não precisa ter só uma página. Espremer o conteúdo passa uma impressão ruim. Com duas ou três páginas, o que importa é não entrar informação supérflua. Use tipografias básicas, não abuse de negrito e itálico e dê respiros entre as seções.
Peça ajuda
Não confie só no corretor automático e peça para um amigo conferir erros ortográficos. No processo, o leitor cobaia também pode detectar um erro de edição mais profundo – como um trecho de texto que você acha bem-escrito, mas que na verdade está confuso.
Como mandar bem no LinkedIn
Oi, sumida…
Não acesse a rede apenas quando estiver desempregado: tem que fazer média com os contatinhos. Mantenha o perfil atualizado, curtindo, comentando e publicando.
Faça o workaholic
Evite fotos muito pessoais na capa do seu perfil, e dê cor a ele: inclua gráficos, relatórios, vídeos e outros conteúdos que ilustrem sua trajetória profissional.
Não atire para todo lado
Faça curadoria das solicitações de amizade – evite pessoas que pertencem a outras esferas da sua vida. Siga empresas em que você almeja trabalhar.
Capriche no resumo
Vale aqui o que vale para o currículo em PDF: em vez de só listar as empresas pelas quais passou, destaque suas conquistas, também embasadas por números.
Fontes: sites Exame, Forbes, Na Prática e Harvard Business Review.