Manual: como se vestir bem?

1 – Sinta-se confortável

Faça uma limpa em peças grandes ou pequenas demais. Sentir-se confortável é essencial para transmitir uma boa impressão. Preste atenção no tecido: roupas de algodão, por exemplo, são mais frescas do que as de tecido sintético.

2 – Use acessórios

Brincos, pulseiras, relógios, lenços etc. são uma saída para montar looks criativos. Como são peças menores, é possível usá-los para testar ousadias que você ainda não tem coragem de usar no corpo todo. Eles também são um respiro para exprimir sua personalidade em ambientes de trabalho com dress code restrito.

3 – Escolha boas (e poucas) cores

Você não precisa ter um arco-íris de peças. Visagistas analisam as melhores cores para cada pessoa, levando em consideração tom da pele, formato do rosto etc. Teste combinações que sigam padrões no círculo cromático (veja exemplos no gráfico abaixo).

4 – Use a internet

Siga perfis de moda no Instagram e leia as dicas. Outro ótimo aliado é o app Pinterest. Jogue o nome e a cor de uma peça de roupa na busca e ele retornará vários looks de referência. Sempre haverá um que você pode montar com as peças que já possui.

5 – Crie um estilo

Você gosta apenas de jeans e camiseta branca? Não tem problema. Simplicidade também é um estilo. Não se sinta obrigado a usar combinações de top model: o que interessa é que a roupa fique boa em você – e se torne, desta forma, parte da sua identidade.

Para saber mais

Dicas rápidas e indolores

Ousadia e alegria

Quer misturar estampas? Escolha as que tenham cores ou formas em comum.

Peças neutras

Invista em um tênis branco. E um preto. É essencial ter coringas à disposição.

Invista nos detalhes

Coloque a frente da camisa para dentro da calça. Parece bobo, mas pode ficar legal.

Óculos escuros

Desde que você escolha um modelo adequado para o seu rosto, eles sempre dão certo.

Bons perfis para seguir – e se inspirar

@suyane_ynaya

@marcelfloruss

@natalyneri

@barbieferreira

@garotasfdp

@yaah_

@sophie.seddon

Consultoria: Alba Prizão, docente do curso livre Consultoria de Imagem do Senac São Paulo.