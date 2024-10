Pesquisa revela três tipos de usuários de Wikipédia. Qual é o seu?

Imagine que você leu uma matéria da Super sobre outras formas de contar na matemática. Você ficou interessado em saber como as civilizações antigas organizavam os números, e acaba caindo em uma página da Wikipédia sobre o assunto. De lá, você vai para uma página sobre escrita cuneiforme, que foi usada pelas primeiras civilizações Mesopotâmicas. Daí você descobre o Épico de Gilgamesh, a história escrita mais antiga do mundo. E depois começa a ler sobre Ur e Uruk, as primeiras cidades da história. Quando vê, já tem 15 abas da Wikipédia abertas no seu navegador.

Parabéns, você acaba de cair no “buraco negro da Wikipédia”, ou Wiki Rabbit Hole. Trata-se do caminho que os usuários percorrem entre os hyperlinks do site, saltando entre um tópico e outro ao descobrir conexões entre eles. (Há, inclusive, uma página na Wikipédia sobre esse tema).

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram o comportamento de 482.760 usuários do aplicativo da Wikipédia para celular em 50 países ou territórios diferentes. Eles verificaram métricas de engajamento – por exemplo, o tempo em que o usuário fica em cada página. O resultado descreve três tipos de curiosidade entre os usuários: caçador, enxerido e dançarino.

O caçador (hunter) é aquele que vai direto ao ponto. Ele busca preencher lacunas de conhecimento e navega entre artigos semelhantes, que têm proximidade entre si. Imagine uma teia de aranha em que cada nó é um artigo. A teia do caçador seria bem apertada e cheia de ligações entre os nós.

Já o enxerido (busybody) tem menos pressa para pesquisar. Ele pula entre tópicos distintos, com pouca relação entre si. O enxerido quer saber sobre tudo e qualquer coisa. É o tipo de pessoa que começa pesquisando sobre a bebida mezcal e acaba parando no ator Paul Mescal. Na teia de aranha do enxerido, os nós estariam distantes e com poucas ligações entre si.

Por último, o dançarino (dancer) é o mais raro entre os três. Ele navega entre tópicos isolados, que podem não ter relação alguma entre si. O dançarino faz pausas e saltos grandes, e geralmente navega usando a criatividade e imaginação, sem ser guiado por um caminho em específico.

Uma mesma pessoa pode apresentar os três comportamentos, dependendo do objetivo da pesquisa. Ao procurar uma informação para o trabalho, é possível que o usuário seja mais caçador. Depois do expediente, quando estiver lendo por diversão, é possível que ele seja mais enxerido ou dançarino.

Esses arquétipos de curiosidade foram criados pelos pesquisadores gêmeos Perry Zurn e Dani Basset, com base em achados e documentos históricos. Para verificar essa teoria no contexto atual, eles fazem experimentos e analisam a curiosidade usando a Wikipédia. A dupla assina a pesquisa publicada no periódico Science Advances.

