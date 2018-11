Sua personalidade faz bem para você? Descubra

Você já ouviu falar em “personalidade saudável”? O psicólogo canadense Sidney Jourard, autor de diversos livros sobre o assunto, a definiu assim: “a personalidade saudável é uma forma de agir guiada pela inteligência e pelo respeito à vida, para que as necessidades pessoais sejam satisfeitas e para que a pessoa cresça com consciência, competência e capacidade de amar a si mesma, ao ambiente natural, e a outras pessoas”.

Parece uma definição meio abstrata? Ela se refere basicamente a características que asseguram às pessoas uma boa saúde mental. Humanistas das décadas de 1950 e 1960 citaram alguns exemplos: ter mais emoções positivas do que negativas na vida diária, ser aberto e flexível a novas possibilidades, confiar na própria experiência e capacidade, se aceitar, ter resiliência ao stress e desenvolver uma conexão autêntica e calorosa com o outro.

Mas, como saber se temos ou não personalidades saudáveis? Será que sua personalidade faz bem para você? Pesquisadores da Universidade da Califórnia decidiram criar um modelo para testar isso.

Antes de tudo, os cientistas descreveram a “personalidade saudável” usando os termos do famoso Big 5, ou Modelo dos Cinco Grandes Fatores, uma das formas de se atestar as personalidades mais cientificamente comprovadas do mundo. Esse modelo divide a personalidade em 5 características gerais: neuroticismo (ou instabilidade emocional), extroversão, sociabilidade (ou agradabilidade), escrupulosidade (ou Conscienciosidade, que mede a autodisciplina) e a abertura para novas experiências.

Há um grande corpo de pesquisas mostrando que os cinco principais traços descritos no Big 5 são estáveis, herdáveis ​​e conseguem prever resultados de vida como saúde, autoestima, desempenho acadêmico, qualidade conjugal e até performance no trabalho.

Baseado nisso, os pesquisadores primeiro geraram um perfil de características básicas de um indivíduo hipotético com uma personalidade 100% saudável. Depois, usaram dados de 3 mil participantes para testar se o suposto perfil saudável era aplicável em pessoas reais. E descobriram que sim: baixo neuroticismo, juntamente com altos níveis de abertura a experiências e extroversão, são características comuns a personalidades que fazem bem.

Para saber se você tem uma personalidade saudável ou não, os cientistas criaram um teste com os resultados da pesquisa. Nele, você responde a perguntas curtas e diretas relacionadas a socialização, autoestima, autoconhecimento, impulsos, atenção, dentre outros. A partir daí, e de outras informações que você fornece (como idade, sexo e até país de origem) o site fornece uma análise sobre os traços de personalidade – e até comenta os pontos fortes e fracos de seu resultado!

Você pode fazer o teste neste link! Ele está em inglês, mas as perguntas são curtas e diretas (nada que uma busca no Google não resolva).