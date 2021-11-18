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Cultura

6 bons documentários musicais para ver no streaming

Para ver (e ouvir): "The Beatles: Get Back", dirigido por Peter Jackson, chega ao Disney+ em 25 de novembro. Saiba o que assistir depois.

Por Rafael Battaglia 18 nov 2021, 14h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Cena da série "1971: O Ano em que a Música Mudou Tudo"
 (Apple TV+/Divulgação)
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6 bons documentários musicais para ver no streaming Priorizar nos meus resultados Google

1971: O Ano em que a Música Mudou Tudo

Cena da série
(Apple TV+/Divulgação)

Onde? Apple TV+

Qual foi o ano mais importante da história da música? Com relatos e registros poderosos, a série de Asif Kapadia (diretor do documentário de 2010 sobre Ayrton Senna) faz um panorama sociopolítico de 1971 e o relaciona com o que lendas como John Lennon, Marvin Gaye, Joni Mitchell e David Bowie estavam criando na época.

This Is Pop

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Foto do grupo ABBA
(Olle Lindeborg/AFP/Getty Images)

Onde? Netflix

Qual a origem do fenômeno das boy bands? Por que tantos hits e artistas saem da Suécia? E o tal do britpop? De forma leve e descontraída, esta série foge do óbvio ao contar algumas histórias que marcaram a música pop.

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Por Trás Daquele Som

Cena do documentário
(Netflix/Reprodução)
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Onde? Netflix

De R.E.M. a Dua Lipa, passando pelo musical Hamilton, Hrishikesh Hirway, criador do podcast que inspirou a série, escolhe uma música de seus entrevistados para destrinchar seu processo criativo, da letra à batida. São tantos detalhes que você passa a ouvi-las de outra maneira.

A Evolução do Som

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Mark Ronson em
(Apple TV+/Reprodução)

Onde? Apple TV+

Samples, distorções, Auto-Tune. Em seis episódios, o produtor Mark Ronson (Uptown Funk, Shallow) embarca em uma jornada para entender as inovações tecnológicas que moldaram a música. Quase tudo é gravado em forma de bate-papo, dentro de estúdios – o que aumenta a imersão nesse universo.

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Quincy

Foto de Quincy Jones
(Netflix/Divulgação)

Onde? Netflix

Narra a vida de Quincy Jones, vencedor de 28 Grammys. Mostra o início de sua carreira no jazz, o trabalho com Frank Sinatra e a parceria com Michael Jackson: Quincy é o produtor dos álbuns Off The Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987).

O Barato de Iacanga

João Gilberto no documentário
(ELO Company/Reprodução)

Onde? Netflix

Com ótimas entrevistas e registros da época, o filme mergulha nos bastidores do Festival de Águas Claras, que, em quatro edições (entre 1975 e 1984), reuniu grandes nomes da música brasileira em uma fazenda no interior de São Paulo – em um clima alternativo à la Woodstock.

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