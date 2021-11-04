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Cultura

O que esperar do Discovery+, streaming que chega ao Brasil na próxima semana

A nova plataforma será lançada no dia 9 de novembro. Conheça os valores e quais conteúdos inéditos você deve encontrar por lá.

Por Carolina Fioratti 4 nov 2021, 17h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Logo da Discovery Plus
 (Discovery/Divulgação)
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O que esperar do Discovery+, streaming que chega ao Brasil na próxima semana Priorizar nos meus resultados Google

O Discovery+, plataforma de streaming do grupo Discovery, estreia no Brasil na próxima terça-feira (9). O serviço promete focar em algo ainda pouco explorado na concorrência: a vida real. Se você consome conteúdo de canais pagos, deve estar familiarizado com alguns programas do segmento, como Irmãos à Obra, Meu Vestido Ideal e Os Busbys +5.

O acervo contará com mais de 25 mil episódios, divididos nas seções Aventura e Sobrevivência, Estilo de Vida, Kids, Família, Paranormal, Crime e investigação, Casa, Comida, Documentários, Relacionamentos, Motores, Ciência e Tecnologia e Natureza. Também será possível encontrar os programas pela aba de canais, que abarca o Animal Planet, TLC, Food Network, Discovery Home&Health, Discovery Kids etc. 

A equipe do Discovery+ já adiantou alguns dos conteúdos inéditos que devem chegar à plataforma no dia 9. O primeiro e mais aguardado de todos é o Largados e Pelados Brasil, versão brasileira do programa de sobrevivência da Discovery que cativa o público desde 2013. Dois episódios serão liberados na estreia, e o seguintes serão lançados semanalmente. Espere ainda pela versão brasileira de Mestres da Sabotagem e pelo programa Tô Chegando – Na Casa dos Famosos, em que Dony De Nuccio conhecerá o lar e história de celebridades como Cafu e Carlinhos Brown.

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Imagem de várias telas com programas da Discovery
(Discovery/Divulgação)

Com exclusividade na plataforma, também será possível encontrar 90 Dias de Volta pra Pista, um spin off da famosa série de relacionamentos 90 Dias para Casar. E se este não é seu tipo de programa, talvez você goste de documentários como Francesco, que conta os bastidores da vida do Papa Francisco, e Os Homens que Venderam a Copa do Mundo, sobre os negócios por trás da principal competição de futebol no mundo.  

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Os assinantes ainda encontrarão Antonio Fagundes narrando Um Planeta Perfeito, superprodução sobre a relação entre homem e natureza distribuída pela BBC Studios. A plataforma também pretende focar no público infantil, com a animação brasileira inédita Ba Da Bean e a série Mundo Curiozoo, que falam, respectivamente, de arte e meio ambiente.

Agora que conhecemos alguns dos conteúdos, fica a dúvida: vale a pena assinar? Talvez os preços te ajudem a chegar a uma conclusão. O serviço estará disponível por R$ 21,90 ao mês, ou em 12 parcelas de R$ 18,90 para quem optar pelo plano anual. Aqueles que assinarem nos primeiros 30 dias após o lançamento terão um desconto de 25% no plano anual, podendo pagar 12 parcelas de R$ 16,24.

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Clientes da empresa de telefonia Claro também terão direito a valores promocionais, mas os preços ainda não foram divulgados. Há ainda uma parceria com o Globoplay: o combo com os dois pacotes de streaming estará disponível por valores a partir de R$ 34,90. Aqueles que já assinam a plataforma nacional poderão solicitar upgrade. Você pode fazer um pré-cadastro no site da Discovery+ para receber mais informações. 

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Em maio deste ano, foi anunciada a fusão entre o grupo Discovery e a Warner Media, responsável pelo serviço de streaming HBO Max. O acordo ainda está tramitando e só deve ser oficializado em 2022. Enquanto isso, cada empresa deverá seguir com seus projetos individualmente. 

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