6 curtas indicados ao Oscar 2022 para assistir agora

A Sabiá Sabiazinha

Netflix. 32 min.

Uma sabiá é criada por uma família de ratos e, por isso, não aprende a voar – mas vai ter de se superar para conseguir comida

no Natal. É perfeito para crianças, mas o humor também agrada aos mais velhos. A atriz Gillian Anderson (a Scully de Arquivo X) faz uma participação especial na dublagem.

Três Canções Para Benazir

Netflix. 22 min.

A história de uma família que tenta levar a vida em meio à guerra no Afeganistão. O jovem e apaixonado Shaista mora em um acampamento para desabrigados com a mulher, Benazir, que está grávida. Ele decide entrar para o Exército, mas as coisas não acontecem como planejado.

Audible

Netflix. 38 min.

O time de futebol americano de uma escola para surdos do estado de Maryland, nos EUA, é a sensação do campeonato. Mas as atenções dos alunos se dividem com o baile de formatura, a expectativa com o início da vida universitária e uma tragédia envolvendo um dos colegas.

The Windshield Wiper

YouTube. 16 min.

Com estilo realista e singular, esta animação é uma coleção de cenas e pequenas histórias que buscam responder a uma pergunta clássica: “o que é o amor?”. O diretor, o espanhol Alberto Mielgo, assina também um dos episódios da aclamada série Love, Death and Robots, da Netflix.

Onde Eu Moro

Netflix. 40 min.

580 mil pessoas vivem em situação de rua nos EUA. Este documentário, dirigido por Jon Shenk e pelo brasileiro Pedro Kos, visitou cidades que decretaram estado de emergência devido à falta de moradias para mostrar o cotidiano e os desafios de quem sofre com isso.

The Queen of Basketball

Youtube. 22 min.

Este documentário do New York Times conta a história de Lusia Harris, fenômeno do basquete universitário nos anos 1970. Harris, que morreu em janeiro, aos 66 anos, foi a única mulher a ser oficialmente selecionada para jogar na NBA , a liga masculina do basquete americano.