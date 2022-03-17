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Cultura

6 curtas indicados ao Oscar 2022 para assistir agora

Boa parte dos curtas indicados ao Oscar deste ano está disponível no streaming. Saiba onde vê-los a tempo da cerimônia, que acontece dia 27 de março.

Por Rafael Battaglia 17 mar 2022, 15h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Montagem com 6 fotos, mostrando curtas que estão concorrendo ao Oscar.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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6 curtas indicados ao Oscar 2022 para assistir agora Priorizar nos meus resultados Google

A Sabiá Sabiazinha

Cena do curta
(Netflix/Reprodução)

Netflix. 32 min.

Uma sabiá é criada por uma família de ratos e, por isso, não aprende a voar – mas vai ter de se superar para conseguir comida
no Natal. É perfeito para crianças, mas o humor também agrada aos mais velhos. A atriz Gillian Anderson (a Scully de Arquivo X) faz uma participação especial na dublagem.

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Três Canções Para Benazir

Siga
Cena do curta
(Netflix/Reprodução)

Netflix. 22 min.

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A história de uma família que tenta levar a vida em meio à guerra no Afeganistão. O jovem e apaixonado Shaista mora em um acampamento para desabrigados com a mulher, Benazir, que está grávida. Ele decide entrar para o Exército, mas as coisas não acontecem como planejado.

Audible

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Cena do curta
(Netflix/Reprodução)

Netflix. 38 min.

O time de futebol americano de uma escola para surdos do estado de Maryland, nos EUA, é a sensação do campeonato. Mas as atenções dos alunos se dividem com o baile de formatura, a expectativa com o início da vida universitária e uma tragédia envolvendo um dos colegas.

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The Windshield Wiper

Cena do curta
(The Animation Showcase/Reprodução)

YouTube. 16 min.

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Com estilo realista e singular, esta animação é uma coleção de cenas e pequenas histórias que buscam responder a uma pergunta clássica: “o que é o amor?”. O diretor, o espanhol Alberto Mielgo, assina também um dos episódios da aclamada série Love, Death and Robots, da Netflix.

Onde Eu Moro

Foto de uma pessoa morando no carro com um cachorro, em cena do curta
(Netflix/Reprodução)

Netflix. 40 min.

580 mil pessoas vivem em situação de rua nos EUA. Este documentário, dirigido por Jon Shenk e pelo brasileiro Pedro Kos, visitou cidades que decretaram estado de emergência devido à falta de moradias para mostrar o cotidiano e os desafios de quem sofre com isso.

The Queen of Basketball

Foto de Lusia Harris jogando basquete.
(ABC Photo Archives/Getty Images)

Youtube. 22 min.

Este documentário do New York Times conta a história de Lusia Harris, fenômeno do basquete universitário nos anos 1970. Harris, que morreu em janeiro, aos 66 anos, foi a única mulher a ser oficialmente selecionada para jogar na NBA , a liga masculina do basquete americano.

 

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