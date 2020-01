Quais categorias do Oscar já não existem mais?

–––

Quando? 1929

É o avô da atual categoria “Efeitos Visuais”, mas ninguém botou fé no uso da tecnologia no cinema. Por isso, ficou de fora do Oscar até 1938, quando voltou com o nome de “Efeitos Especiais”.

Quando? 1936-1956

A Academia separava os curtas pelo seu tempo de duração, com categorias específicas para produções de até 10 minutos (um rolo de filme) ou 20 minutos (dois rolos). Hoje, há apenas uma categoria, cujo limite é de 40 minutos .

Quando? 1935-1961

O prêmio honorário foi criado porque se acreditava que atores mirins levavam a pior na disputa das categorias normais. Nomes como Shirley Temple e Judy Garland levaram o troféu, uma miniatura do original.

Quando? 1934-1938

Os assistentes de direção foram reconhecidos em cinco edições do Oscar. Em 1934, inclusive, os sete vencedores não ganharam por filmes específicos – e sim pelo trabalho geral em seus respectivos estúdios.

Quando? 1935-1937

Criada para premiar as melhores danças dos musicais. Mas durou pouco: o Sindicato dos Diretores criticou o nome da categoria (em inglês, “dance direction”), já que coreógrafos não eram diretores de fato, e pressionou a Academia para extinguir a categoria.

Quando? 1929

Visava premiar os melhores diálogos e textos entre as cenas de filmes mudos. Mas só houve um vencedor – afinal, as produções faladas já estavam em ascensão. Por conta disso, a categoria foi descontinuada após a primeira edição do prêmio.