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Cultura

6 Jogos que foram adaptados para séries e filmes

Além de The Last Of Us: games já são alvos de adaptações para outras mídias há tempos – e não devem parar. Veja alguns dos principais exemplos.

Por Afiliados Abril 11 abr 2023, 19h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
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 (Afiliados Abril/Montagem sobre reprodução)
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A adaptação de games para as telas não é algo novo – e sempre que uma série baseada em algum jogo é anunciada, os fãs temem que ela seja de qualidade duvidosa. Isso acontece graças ao histórico dessas produções, especialmente os filmes mais antigos. Mortal Kombat (1995) e Super Mario Bros (1993), por exemplo, envelheceram mal (e, sinceramente, já não eram bons no lançamento original).

No entanto, a indústria vem mostrando que, pelo menos nos últimos anos, as adaptações estão cada vez melhores. O maior exemplo dessa evolução é Arcane, a animação baseada em League of Legends produzida pela Netflix, que fez tanto sucesso que ultrapassou a bolha gamer em todo o mundo.

Mais recentemente também tivemos o sucesso da HBO, The Last Of Us, série baseada no jogo de mesmo nome. A produção chamou a atenção pela qualidade e alta fidelidade ao jogo original durante toda a temporada. A seguir, confira outras produções baseadas em games e onde assisti-las.

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The Last of Us

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The Last Of Us é um dos games de maior sucesso da PlayStation, lançado originalmente em 2013 para PS3 e depois relançado para PS4 e PS5. A série é uma produção da HBO que conta toda a trajetória e história de Ellie e Joel. Os episódios mostram como os dois personagens aprendem a amar um ao outro e sobreviver ao apocalipse.

A primeira temporada de The Last Of Us está disponível no HBO Max, com uma segunda já confirmada pelos produtores.

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Cyberpunk Edgerunners

Edgerunners é um anime spin-off de Cyberpunk 2077, que se passa também na Night City – ambiente que os jogadores já estão bem familiarizados. A animação da Netflix conta a história de David Martinez, um jovem que, ao se ver perdido na megalópole, se envolve com um grupo de mercenários (ou edgerunners) em busca de dinheiro e de uma vida melhor.

Cyberpunk: Edgerunners (Mercenários) está disponível para streaming na Netflix.

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Trilogia Tomb Raider e Tomb Raider: A Origem

Uma das personagens femininas mais conhecidas dos games é, definitivamente, Lara Croft. A aventureira estrelou diversos jogos ao longo da história e já teve uma adaptação para as telas em 2001, com o filme “Lara Croft: Tomb Raider”, estrelado por Angelina Jolie. Em 2013, os jogos receberam um reboot, intitulado apenas “Tomb Raider”, que conta o início da história de Lara de uma maneira diferente. Este jogo também recebeu um filme, de 2018, chamado “Tomb Raider: A Origem”, estrelado por Alicia Vikander.

Os dois primeiros filmes de Tomb Raider, com Angelina Jolie, estão disponíveis para aluguel no Prime Video, enquanto o mais recente está incluso na assinatura padrão do streaming.

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Warcraft: O Primeiro Encontro Entre Dois Mundos

World of Warcraft, da Blizzard, é famoso por sua história e seu mundo que segue sempre em expansão. Warcraft: O Primeiro Encontro Entre Dois Mundos tem como base tanto os jogos quanto os livros do universo de WoW, se destacando especialmente no quesito visual, por apresentar cenários de tirar o fôlego.

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Este título está disponível no Amazon Prime Video

Sonic 1 e 2

Sonic, o ouriço azul mais conhecido do mundo, já teve seu rosto e sua velocidade estampada em várias obras para além dos seus jogos. A que mais se destacou nos últimos anos foi, sem dúvidas, seu filme de 2020. Mesmo passando por alguns problemas de pré-produção, como as duras críticas ao primeiro visual divulgado do herói, o filme foi muito bem recebido e garantiu ainda uma sequência, lançada em 2022.

Ambos os filmes do Sonic estão disponíveis para aluguel no Prime Video.

Pokémon: Detetive Pikachu

Tanto Sonic quanto Pokémon: Detetive Pikachu não tentam adaptar a história dos jogos (o que seria uma tarefa bem complicada). Em vez disso, eles criam uma história original com os personagens. Detetive Pikachu conta a história de um jovem que se une ao pokémon para investigar uma trama que pode significar uma grande ameaça para todo o mundo.

Pokémon: Detetive Pikachu está disponível no Amazon Prime Video.

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