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Cultura

A Mona Lisa tem uma “irmã gêmea” – e ela está na Espanha

A Mona Lisa do Prado é a irmã ofuscada da obra renascentista e, provavelmente, foi feita por um dos pupilos de Da Vinci.

Por Leo Caparroz 18 nov 2022, 19h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia do quadro La Gioconda.
 (Museo del Prado/Reprodução)
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Ela dispensa apresentações. Feita por Leonardo Da Vinci no início do século 16, a Mona Lisa é uma das obras de arte mais famosas do mundo. Para vê-la de perto, só indo até o museu do Louvre, em Paris.

O que pouca gente sabe é que a Mona Lisa tem, digamos, uma “irmã gêmea”. É que, enquanto Da Vinci pintava o quadro em seu ateliê, um de seus alunos provavelmente fez o mesmo – e também pintou a modelo do retrato. Vamos entender essa história.

Conexão Itália-Espanha

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A “outra Mona Lisa” pertence desde 1819 ao Museo Del Prado, de Madrid, talvez o mais importante museu do país. Esse foi o ano de fundação da instituição – antes, a pintura fazia parte das coleções da monarquia espanhola.

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Não se sabe exatamente quando (nem como) a obra chegou na Espanha. Inventários de 1666 se referem a um “retrato feminino” feito por Da Vinci.

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Bom, em 2012, a Mona Lisa do Prado passou por um processo de restauração para ficar nos trinques – naquele mesmo ano, ela viajaria até Paris, onde integraria uma exposição sobre Da Vinci. Foi aí que, analisando o quadro mais de perto, os restauradores perceberam que, provavelmente, tratava-se de uma obra feita não pelo gênio italiano, mas por um de seus discípulos.

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Fotografia do quadro La Gioconda.
Antes da restauração, a Mona Lisa do Prado era desse jeito, com um fundo preto no lugar da paisagem. (Museo del Prado/Reprodução)

Ainda não há um consenso sobre qual dos aprendizes de Leonardo foi responsável pelo quadro. Bruno Mottin, do Centro de Pesquisa e Restauração de Museus da França, afirma que o trabalho é provavelmente de Salai ou Melzi, dois dos alunos favoritos de Da Vinci. Alguns historiadores da arte, contudo, questionam essa afirmação, e dizem que o quadro pode ser obra de um dos pupilos espanhóis do pintor.

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Seja como for, foi uma descoberta importante. Segundo o museu, ela contribuiu com informações relevantes sobre a pintura que está no Louvre, como o fundo da paisagem e detalhes da modelo misteriosa: a forma da cadeira em que está sentada, a ornamentação do pano que cobre o peito e o véu semitransparente em torno dos ombros.

Por ter sido feita ao mesmo tempo da original, a gêmea esquecida da Mona Lisa é a cópia mais antiga da obra. Mas, convenhamos: é difícil competir pelos holofotes quando sua irmã é a obra de arte mais famosa do mundo.

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