A Mona Lisa tem uma “irmã gêmea” – e ela está na Espanha

Ela dispensa apresentações. Feita por Leonardo Da Vinci no início do século 16, a Mona Lisa é uma das obras de arte mais famosas do mundo. Para vê-la de perto, só indo até o museu do Louvre, em Paris.

O que pouca gente sabe é que a Mona Lisa tem, digamos, uma “irmã gêmea”. É que, enquanto Da Vinci pintava o quadro em seu ateliê, um de seus alunos provavelmente fez o mesmo – e também pintou a modelo do retrato. Vamos entender essa história.



Conexão Itália-Espanha

A “outra Mona Lisa” pertence desde 1819 ao Museo Del Prado, de Madrid, talvez o mais importante museu do país. Esse foi o ano de fundação da instituição – antes, a pintura fazia parte das coleções da monarquia espanhola.

Não se sabe exatamente quando (nem como) a obra chegou na Espanha. Inventários de 1666 se referem a um “retrato feminino” feito por Da Vinci.



Bom, em 2012, a Mona Lisa do Prado passou por um processo de restauração para ficar nos trinques – naquele mesmo ano, ela viajaria até Paris, onde integraria uma exposição sobre Da Vinci. Foi aí que, analisando o quadro mais de perto, os restauradores perceberam que, provavelmente, tratava-se de uma obra feita não pelo gênio italiano, mas por um de seus discípulos.

Ainda não há um consenso sobre qual dos aprendizes de Leonardo foi responsável pelo quadro. Bruno Mottin, do Centro de Pesquisa e Restauração de Museus da França, afirma que o trabalho é provavelmente de Salai ou Melzi, dois dos alunos favoritos de Da Vinci. Alguns historiadores da arte, contudo, questionam essa afirmação, e dizem que o quadro pode ser obra de um dos pupilos espanhóis do pintor.

Seja como for, foi uma descoberta importante. Segundo o museu, ela contribuiu com informações relevantes sobre a pintura que está no Louvre, como o fundo da paisagem e detalhes da modelo misteriosa: a forma da cadeira em que está sentada, a ornamentação do pano que cobre o peito e o véu semitransparente em torno dos ombros.

Por ter sido feita ao mesmo tempo da original, a gêmea esquecida da Mona Lisa é a cópia mais antiga da obra. Mas, convenhamos: é difícil competir pelos holofotes quando sua irmã é a obra de arte mais famosa do mundo.

