Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Como é feito o seguro de grandes obras de arte?

Casas de leilões e avaliações de especialistas podem ajudar a acertar o preço. Veja qual qual foi o valor de seguro mais caro da história – a dica está na foto.

Por Maria Clara Rossini 13 Maio 2021, 16h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto da pintura Mona Lisa no Louvre.
 (Federico Scarionati/Unsplash)
Continua após publicidade
Como é feito o seguro de grandes obras de arte? Priorizar nos meus resultados Google

Existem seguradoras só para isso. O primeiro passo é estimar o valor da peça. O proprietário da obra (seja um colecionador individual ou um museu) deve informar o valor a ser segurado. Se a obra foi adquirida em um leilão, o lance final é a base para o cálculo. Quando a obra nunca foi negociada, especialistas fazem uma estimativa que considera época, autor, movimento artístico, relevância para o acervo da instituição. 

Qualquer “valor” que se atribua a uma obra de arte é subjetivo, pois cada peça é única e insubstituível. A seguradora ainda pode confirmar o valor informado pelo proprietário por meio de uma equipe de avaliação e relatórios de casas de leilões tradicionais. A centenária Christie’s, por exemplo, leiloou a obra Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, por U$450.3 milhões em 2017 (R$2,5 bilhões pela cotação atual).

O valor ressarcido em caso de perda total pode até acabar sendo mais alto que o valor de mercado da obra. Isso acontece, por exemplo, se um quadro contém inovações estilísticas, mas não vai bem em leilões. “Retratos de pessoas, por exemplo, normalmente têm um valor de mercado muito inferior – porque o comprador quer o rosto de alguém com quem ele não tem relação nenhuma estampado na sala”, disse Cecília Winter, restauradora do Museu de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em entrevista à Super em 2020. “Mas essa obra pode ter um refinamento de técnica, uma inovação que é importante para a história da arte, então o valor de seguro dela seria maior do que o valor de mercado”.

Continua após a publicidade

O seguro total de uma exposição de arte pode passar dos bilhões de reais. Curiosamente, o valor que o museu paga para contratar o seguro (“prêmio”, no jargão da seguradora) é baixo, porque perdas totais são muito raras. A organização de uma exposição é tão cuidadosa que as chances de uma perda parcial ou total das obras são ínfimas. Você pode conhecer mais sobre os bastidores das exposições de arte nesta reportagem.

Siga
Continua após a publicidade

Danos passíveis de restauração são mais comuns. Nesse caso, o seguro cobre a restauração da obra. Apesar de serem raros, existem exemplos de obras totalmente perdidas – vide o incêndio do Museu da Língua Portuguesa em 2015 e do Museu Nacional em 2018. Em caso de perda total, a companhia de seguros envia seus especialistas para inspecionar a propriedade e os registros que comprovam a perda antes de repassar o valor ao cliente.

Continua após a publicidade

Segundo fontes do MASP, a instituição nunca precisou acionar o seguro para suas obras. Isso aumenta a credibilidade do museu e mostra o cuidado que ele tem com as peças, o que pode diminuir o valor pago à seguradora durante a negociação da apólice. O MASP faz um contrato anual com a seguradora que cobre o acervo fixo e exposições temporárias.

O seguro de obra de arte mais caro da história não poderia ser outro: Mona Lisa. Em 1963, ela ficou exposta nos Estados Unidos a pedido da primeira dama Jackie Kennedy. Na época, o seguro da obra cobria um valor de U$100 milhões – o equivalente a U$865 milhões em valores atuais (ou R$4,7 bilhões).

O Abaporu é a tela brasileira mais “valiosa” no mercado de arte, com seguro de U$45 milhões (R$270 milhões). No entanto, ela saiu do Brasil por bem menos: o colecionador argentino Eduardo Constantini comprou a obra em 1995 por U$2,5 milhões (R$23 milhões pela cotação atual). Hoje, ela está exposta no Museu de Arte Latino-Americana, em Buenos Aires – mas fez uma breve visita ao Brasil em 2019, tornando a exposição “Tarsila Popular” a mais visitada da história do MASP.

Continua após a publicidade

Fontes: Cristiane Rodrigues, Head of Art da AXA XL no Brasil. Marina Moura, coordenadora de exposições do MASP.

Pergunta de @kaltowski, via Instagram

Publicidade
TAGS:
Arte
Da Vinci
Masp
Mona Lisa
obra de arte
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).