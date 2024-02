A série The Office tem 13 versões internacionais. Veja quais são.

Situações constrangedoras e perrengues no trabalho são universais. Maior prova disso é a popularidade de The Office, sitcom que se passa no escritório de uma empresa que vende papel. A série ficou famosa em muitos países, e está disponível em várias plataformas de streaming ao redor do mundo.

Só que não existe apenas um The Office. A sitcom se tornou uma franquia internacional, com versões nos Estados Unidos, Chile, Índia e outros 10 países. A série nasceu no Reino Unido, no início dos anos 2000, e se espalhou pelo mundo.

Todas seguem o mesmo conceito: são documentários falsos (mockumentary, em inglês) que acompanham a rotina de um escritório comandado por um gerente sem noção e tato social.

As séries internacionais copiam muitas situações e piadas da versão britânica – mas também se adaptam ao contexto cultural do país. Os personagens principais (Jim, Pam e Dwight da série americana, por exemplo) têm equivalentes em cada versão.

The Office já foi adaptado para 13 países. Austrália e Grécia estão produzindo suas versões, que devem ser lançadas em 2024. Abaixo, veja trechos das séries ao redor do mundo.

The Office (Reino Unido)

Nem todo mundo sabe que a série original é britânica. The Office estreou no canal BBC Two em julho de 2001, e ficou no ar até dezembro de 2003. Por lá, os personagens trabalham na empresa Wernham Hogg, e o chefe se chama David Brent.

David chegou a fazer uma aparição breve em um episódio da série americana. Na cena, ele conhece Michael Scott, sua própria versão na outra franquia. Veja abaixo:

Stromberg (Alemanha)

É a primeira adaptação internacional inspirada em The Office. Foi ao ar de 2004 a 2012 pela emissora ProSieben.

A série foi extremamente popular na Alemanha. O problema é que não era uma versão “oficial” do The Office britânico. A ProSieben alegava que Stromberg era inspirada em outra série de comédia alemã. Quando a BBC ameaçou entrar com um processo legal contra a ProSieben, a série passou a incluir “inspirado em The Office” nos créditos.

Por esse motivo, a série alemã não segue o roteiro do The Office original. Os personagens trabalham em uma empresa de seguros chamada Capitol-Versicherung AG, sob o comando do chefe Bernd Stromberg.

The Office (Estados Unidos)

A versão mais conhecida da série e também a que mais ficou no ar: de 2005 a 2013. Se você clicou neste texto, é porque provavelmente já viu a versão americana: Michael Scott coordena uma filial da empresa de papel Dunder Mifflin.

Esse foi o primeiro The Office internacional oficial, produzido pelos mesmos criadores da série britânica. O episódio piloto é idêntico ao original europeu, mas a partir daí a série anda com as próprias pernas. Mesmo assim, algumas piadas e situações ao longo dos episódios são iguais ao original.

Le Bureau (França)

Essa versão da franquia foi uma minisérie francesa. Ela durou apenas seis episódios: foi ao ar de maio a junho de 2006 no Canal+. O nome da empresa de papel é Cogirep, comandada por Gilles Triquet.

O roteiro inglês foi adaptado com referências à cultura do país – em vez de gelatina, por exemplo, a versão francesa do Jim faz uma pegadinha com Dwight usando um queijo fedorento.

La Job (Canadá)

A versão canadense teve 13 episódios transmitidos entre 2006 e 2007 na Bell Satellite TV. Ela foi produzida em Montreal, onde o francês é a língua principal.

O nome do chefe é David Gervais – uma homenagem a Ricky Gervais, criador da série original, e ao personagem que ele interpreta, David Brent. O nome da empresa é Les Papiers Jennings.

La Ofis (Chile)

O The Office chileno foi transmitido no Canal 13 entre agosto e novembro de 2008. Teve só uma temporada de 12 episódios, mas conquistou muitos fãs no país. É a única versão latina da série. Por lá, o chefe se chama Manuel Cerda, e a equipe trabalha na empresa Papeles Lozano.

Você encontra todos os episódios no YouTube.

HaMisrad (Israel)

Entre 2010 e 2013, a emissora Yes TV transmitiu a versão hebraica de The Office. Os episódios da primeira temporada seguiram o roteiro da série britânica, mas a segunda e terceira já continham histórias originais.

Em vez de papel, a empresa de Israel vende equipamentos de escritório em geral. Ela chama Piper Office (פייפר אופיס na grafia original) e é comandada por Avi Meshulam.

Kontoret (Suécia)

A versão sueca foi ao ar entre 2012 e 2013 na emissora TV4. O chefe, Ove Sundberg, é um personagem “emprestado” da série de comédia Solsidan, transmitida também pela TV4. Em Kontoret, a equipe trabalha na Svensk kontorshygien AB, uma empresa voltada à higiene de escritórios.

Kancl (Tchéquia)

Essa durou só seis episódios, transmitidos entre 1 e 17 de dezembro de 2014 na CT1. A empresa de papel chamava Papír a print, e era comandada por Marek Chvála.

Konttori (Finlândia)

A versão finlandesa foi transmitida entre 2017 e 2019 na emissora Nelonen. A produção se baseou tanto no roteiro britânico quanto no americano, traduzindo piadas e até músicas. O chefe é o Pentti “Pena” Markkanen, e a equipe trabalha na Leskisen paperi.

The Office (Índia)

O The Office indiano teve duas temporadas, ambas transmitidas em 2019 e atualmente disponíveis no streaming indiano Disney+ Hotstar. Diferente de outros países, o enredo e personagens se aproximam mais da versão americana.

Todos trabalham na Wilkins Chawla, e o nome do chefe é Jagdeep Chadda. Tanto a série quanto o ator principal foram indicados a prêmios de TV de comédia na Índia.

The Office PL (Polônia)

Para os que quiserem acompanhar The Office em tempo real, a versão polonesa da série ainda está no ar. Ela começou a ser transmitida em 2021 e encontra-se na terceira temporada. Por lá, ela é transmitida pelo Canal +.

A principal diferença em relação às outras versões é que, na Polônia, a empresa Kropliczanka vende água em vez de papel. Ela é comandada por Michał Holc.

Al Maktab (Arábia Saudita)

A versão mais recente de The Office está sendo transmitida Arábia Saudita desde 2022. É a mais curiosa e diferentona da lista. Os personagens vestem roupas características e não dá para entender uma palavra do que estão falando (o que torna tudo mais engraçado), e mesmo assim é possível identificar cada um dos papéis.

A empresa em que trabalham é uma agência postal, comandada pelo gerente Malik Al-Tuwaifi.

