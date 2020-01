A chave para acompanhar o esporte – cujas regras de fato são complicadas – é entender seu objetivo central: conquistar território, ainda que de maneira metafórica. Os dois times são como exércitos que têm metade do campo para si – e precisam “invadir” a outra metade do campo, que está sob controle do time adversário. Quando uma equipe consegue ludibriar a defesa do oponente e um jogador chega ao final do campo com a bola na mão, ele faz um touchdown, que vale seis pontos. Esta é a meta principal.

Em um esporte como o basquete ou o handebol, os mesmo jogadores que atacam quando estão com a posse de bola defendem seu campo quando o adversário vem para cima. No futebol americano, porém, há times diferentes para atacar e defender, cada um com 11 integrantes. Eles se alternam em campo.

Além disso, há membros especialistas em tarefas extremamente específicas, como chutar a bola no meio das duas traves amarelas – uma espécie de gol, que é uma meta secundária e será explicado mais adiante. Ao todo, entre reservas e titulares, as equipes têm 53 atletas.

O campo tem 120 jardas de comprimento (a jarda é uma unidade de medida exclusivamente americana que equivale a um pouco menos de um metro. 120 jardas são 91,4 metros). Nas duas extremidades do campo há as end zones, que tem dez jardas de largura cada uma. O touchdown só é marcado se o jogador entrar na end zone com a bola na mão ou receber um passe e dominar a bola dentro dessa área. As endzones são demarcadas por uma pintura colorida.

No começo do jogo, os times sorteiam quem começa no ataque e quem começa na defesa. O time que ficou com a defesa chuta a bola na direção do campo de ataque, uma jogada chamada kickoff. Um membro do time de ataque recebe a bola do outro lado e corre o máximo que pode em direção ao campo adversário. Ele é escoltado pelos outros dez jogadores.

O objetivo da defesa é derrubá-lo ou fazê-lo sair do campo. Quando isso acontece, o “retorno de kickoff” acaba. Vamos supor que o corredor do ataque tenha avançado até o meio do campo com a bola antes de ser derrubado. Isso significa que ele já avançou 50 jardas, mas que ainda há 50 jardas pela frente até a endzone adversária.

É aqui que começa o jogo de fato. Os dois times entram em formação, um de cada lado da linha de 50 jardas. O time de ataque tem quatro chances (isto é, quatro jogadas) para avançar dez jardas. Se conseguir, ganha mais quatro chances.

É por isso que os narradores falam “segunda para sete”. O que eles estão dizendo é que o time já percorreu três jardas na primeira tentativa, e agora precisa percorrer mais sete jardas na segunda tentativa para totalizar dez. Às vezes, a defesa aperta muito o ataque e eles perdem terreno em vez de ganhar. É comum ouvir frases como “segunda para quinze” ou “terceira para doze”, sinal de que os jogadores ofensivos estão em maus lençóis.

Quando começa a jogada, a bola cai nas mãos do quarterback, o capitão do time. Ele tem algumas opções para avançar.

Uma é fazer um passe para um jogador que já está lá frente. Se o jogador recebe e domina a bola, ele corre o quanto der. O local em que o recebedor for derrubado marca o início da próxima jogada. Se ele avançar mais de dez jardas, ótimo: o time não só cumpriu a meta, ganhando mais quatro tentativas, como ganhou um terreno bônus. Os recebedores, no geral, costuma ser os wide receivers ou tight ends. Outra opção é entregar a bola na mão do running back, que é o corredor. Ele abraça a bola e tenta furar a defesa a pé. Se andar, andou. Este sujeito apanha um bocado.

Se o time, após três tentativas, o ataque não conseguir avançar dez jardas nem entrar na end zone para marcar um touchdown (seis pontos), ele pode usar a quarta jogada para tentar um prêmio de consolação de três pontos, chamado field goal. O field goal é quando o time chuta a bola (com o pé, mesmo) para fazê-la passar no meio das enormes traves amarelas que ficam no fundo do campo. Aqui se vê a herança do futebol comum.

No box abaixo, vamos nos aprofundar em algumas regras e conceitos: