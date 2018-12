As 5 músicas do século 20 mais tocadas no streaming hoje em dia

O streaming mudou a forma de se consumir música. Nas décadas passadas, as pessoas dependiam de LPs, rádios, TVs, CDs, enquanto hoje basta um clique, já que está tudo online. O Spotify, um dos maiores serviços de streamings do mundo, liberou recentemente os artistas mais tocados de 2018.

Dá para ver como a música é a verdadeira linguagem universal: enquanto Anitta tocou 988 milhões de vezes durante o ano, o grupo sul-coreano BTS ganhou o play em suas músicas 2 bilhões de vezes.

Mas quais músicas do século 20 continuam populares hoje em dia? A Universal Music Group fez o levantamento: Bohemian Rhapsody, do Queen, é a música da era pré-streaming mais tocada no streaming.

Tudo bem, o hit é um clássico incontestável, mas muito do seu ibope atual (e do seu novo público) veio graças ao sucesso do filme homônimo. A cinebiografia de Fredy Mercury – que está bem mais para uma cinebiografia do próprio Queen – fez as músicas do grupo inglês ressurgirem como nunca. Bohemian Rhapsody, single do álbum A Night at the Opera, foi transmitido mais de 1,6 bilhão de vezes no Spotify, na Apple Music, no YouTube e outros serviços de streaming.

Mas as canções de rock do século passado que ainda fazem bastante sucesso não param por aí. Além do clássico do Queen, há outras quatro músicas listadas pela Universal (e quatro delas são de rock). Confira:

Smells Like Teen Spirit, do Nirvana

Sweet Child O’ Mine, do Guns N’ Roses

November Rain, Guns N’ Roses

Take on Me, do A-ha