As melhores teorias sobre o fim de Game of Thrones

O fim está chegando – definitivamente. No dia 14 de abril, o desfecho da série mais esperada do ano vai começar. Serão 7 horas e 16 minutos para amarrar todas as tramas, fornecer todas as respostas e, é claro, decidir o destino de Westeros.

Em meio a tanta expectativa, é impossível que não surjam hipóteses sobre a oitava temporada. Fãs do mundo inteiro se dedicaram a analisar cada cena para tentar ter um gostinho daquilo que poderia ser a conclusão da série. Assim surgem as teorias mais famosas da internet – se todas elas fazem sentido, aí já é outra história.

Este texto está recheado de spoilers de todas as temporadas de Game of Thrones, além de previsões para a última. Se você ainda não terminou de assistir a série ou pretende ser completamente surpreendido pelo final, mantenha distância dos próximos parágrafos.

Jamie vai matar Cersei

–

Ah, as profecias. Não sabemos exatamente como elas funcionam, mas temos certeza que elas influenciam (e muito) as decisões dos personagens da série. Na quinta temporada, é mostrado um flashback em que Cersei, ainda criança, visita a vidente Maggy, a Rã e recebe três previsões sobre seu futuro. Todas elas se concretizam.

Nos livros, existe uma quarta profecia: o Valonqar irá estrangulá-la e tirar sua vida. Valonqar significa “irmão mais novo” em alto valiriano. Por esse motivo, Cersei sempre maltratou Tyrion, que é quem ela acha que irá matá-la.

Por ser irmã gêmea de Jamie, nunca passou por sua cabeça que a profecia se referia a ele. Acontece que ela é alguns minutos mais velha que ele, tornando-o, também, seu irmão mais novo.

A série dá cada vez mais indícios de que a teoria poderia se concretizar. Jamie finalmente se liberta do relacionamento tóxico com sua irmã no final da sétima temporada e começa a reconhecer o perigo que ela representa para a população. Não é improvável que ele precise matar Cersei para salvar milhares de vidas, assim como ele fez com Aerys II, o Rei Louco.

Daenerys – ou Cersei – irá se tornar a Rainha Louca

–

Daenerys é constantemente assombrada pelo fantasma da loucura de seu pai, Aerys II. Ela questiona suas ações mais radicais e é alertada por seus conselheiros acerca do perigo de repetir o legado do rei.

A teoria diz que existe um “gene da loucura” entre a família Targaryen. Devido ao alto número de casamentos entre irmãos e primos, esse gene teria se manifestado com ainda mais frequência. Há um histórico de insanidade mental entre os reis Targaryen, cujo principal exemplo é o Rei Louco, pai de Daenerys.

Ao longo das temporadas, a personagem foi tomando decisões mais violentas e aumentando sua obsessão pelo Trono de Ferro, o que contribuiu para fortalecer a teoria. George R. R. Martin, autor dos livros, prometeu um final agridoce para a série. Assistir Daenerys sentar no trono e repetir tudo aquilo que ela jurou destruir encaixaria perfeitamente nessa descrição.

Os acontecimentos da últimas temporadas também contribuem para uma outra hipótese: quem terminaria no Trono de Ferro no final das contas seria Cersei, e ela já revelou sua loucura há um tempo. Ao queimar o Septo de Baelor na sexta temporada, ela mata centenas de inocentes e resulta no suicídio de seu último filho. A insanidade ela já tem. Falta vencer a batalha final para continuar no poder e confirmar a teoria.

Bran é o Rei da Noite

–

“Você nunca mais vai andar, mas voará”. Esta foi a frase dita pelo Corvo de Três Olhos em seu primeiro encontro com Bran Stark, na quarta temporada. E uma certa interpretação da frase – que dá sustentação à teoria – afirma que o Corvo não se referia ao vôo de maneira literal, mas a um vôo no tempo.

Bran tem a capacidade de ver o passado, mas não sabemos até que ponto vai seu poder de interferência. A série já nos mostrou sua capacidade de controlar (wargar, para os puristas) alguém do passado, o que acabou resultando em grandes impactos no futuro. Bran também é alertado do perigo de “se afogar” quando permanece muito imerso no passado.

Segundo essa hipótese, o personagem irá viajar no tempo até o momento em que o primeiro humano é transformado em Caminhante Branco pelos Filhos da Floresta. Em uma tentativa de impedir o nascimento dos seres que entrarão em guerra com a humanidade, Bran entra na consciência desse homem, mas acaba preso. Com o tempo, ele esquece seu propósito e quem realmente é, tornando-se, posteriormente, o Rei da Noite.

Essa teoria foi criada por um usuário do Reddit e se tornou muito popular principalmente devido a suposta similaridade física entre Bran e o Rei da Noite. Isso explicaria por que o Rei da Noite não matou Jon Snow na Batalha de Hardhome: ainda haveria resquícios do antigo Bran em sua mente.

Cleganebowl – A luta final entre os irmãos Clegane .

–

Aqui está a teoria mais provável de se concretizar. A rivalidade histórica entre Sandor e Gregor Clegane – o Cão de Caça e a Montanha que Cavalga, respectivamente – pode chegar ao fim. O Cleganebowl (um trocadilho com “Superbowl”, a final do campeonato de futebol americano) é o duelo final que resulta na morte de um dos irmãos.

Esta é uma das batalhas mais esperadas pelos fãs da série desde a primeira temporada, quando os irmãos cruzaram espadas pela primeira vez em um torneio organizado pelo rei.

A rivalidade vem praticamente do berço: Gregor queimou o rosto de seu irmão na lareira em decorrência de uma briga por um brinquedo. O episódio resultou na marca característica que Sandor carrega.

O diálogo entre os irmãos na sétima temporada nos deu um gostinho do que estaria por vir. Em seu breve encontro, Cão de Caça diz a Montanha: “Ainda não acabou para você, irmão. Você sabe quem está vindo para você. Você sempre soube”. As expectativas estão altas para o duelo entre os maiores e mais fortes personagens da série.