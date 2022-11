10 sugestões de livros e HQs para comprar na Black Friday

E Se? – Respostas científicas para perguntas absurdas

O engenheiro Randall Munroe conseguiu um emprego na Nasa antes mesmo de completar a graduação. Mas foi divulgando ciência na internet que ele construiu a sua reputação. Munroe é o autor do xkcd, um site (cujo design parou nos anos 1990) com tirinhas bem-humoradas sobre ciência e tecnologia.

O xkcd o inspirou a criar outro blog, “What If” (“E Se”), destinado a responder as mais diversas perguntas. “O que aconteceria se você rebatesse uma bola de beisebol a 90% da velocidade da luz?” e “Qual a velocidade máxima permitida para passar de carro por uma lombada sem morrer?” são alguns exemplos. O livro, lançado no Brasil em 2014, é uma coletânea das respostas de Randall – se você gosta do Oráculo da Super, vai fundo.

O palácio da memória

O trem perdido por Edgar Allan Poe. As astrônomas esquecidas de Harvard. Um cientista que virou “babá” de bomba atômica. O palácio da memória reúne 50 histórias curtas e instigantes. O mote da coletânea é simples: “pessoas extraordinárias em tempos conturbados” (a maioria das crônicas se passa nos EUA e na Europa dos séculos 19 e 20, época de grande efervescência cultural e tecnológica). Foi escrito por Nate DiMeo, que desde 2008 apresenta o podcast que serviu de base para a obra.

Nós já recomendamos esse livro no site da Super. Você pode ler a resenha completa aqui.

O exercício da incerteza



Drauzio Varella navega pelos seus 50 anos de carreira e, ao mesmo tempo, apresenta grandes histórias da medicina (como a das primeiras quimioterapias contra câncer, que nasceram de uma arma química – o gás mostarda). Outros livros do médico, como Carandiru e Carcereiros, também estão em promoção – e são igualmente recomendáveis.

Invasão Secreta (HQ)

Os skrulls, raça alienígena capaz de assumir a forma de outros seres, tomou o lugar de personalidades, líderes mundiais e super-heróis da Terra. Para barrar essa invasão (e o possível domínio do planeta), Nick Fury, ex-diretor da SHIELD, precisará retornar do exílio e contatar os heróis que ainda restam.

Lançada em 2008, logo após Guerra Civil, Invasão Secreta entrou no rol de grandes histórias da Marvel. Foi escrita pelo quadrinista Brian Michael Bendis e servirá de base para as próximas produções do MCU (o universo compartilhado da Marvel nos cinemas), como a sequência de Capitã Marvel e uma série homônima do Disney+ estrelada por Samuel L. Jackson. Ambas estreiam em 2023.

Relacionadas Cultura A vida secreta de Stan Lee

A arte da comunicação não violenta

“A força não vem da capacidade física. Ela vem de uma vontade indomável”, diz o ativista indiano Mahatma Gandhi neste livro, que reúne seus escritos e cartas trocadas com o escritor russo Liev Tolstói (Guerra e Paz, Anna Karenina) nos anos 1910. Eles tinham muito em comum: a revolta contra a opressão, o desejo de justiça – e a fé em meios não violentos de alcançá-la.

1984 (HQ)

Continua após a publicidade

A essa altura do campeonato, recomendar 1984 é chover no molhado. O romance distópico de George Orwell, publicado em 1949, se passa em uma Grã-Bretanha sob um regime totalitário – a sociedade é vigiada pelo Grande Irmão (Big Brother), uma figura onipresente. Desde o seu lançamento, ganhou inúmeras edições (especialmente a partir de 2021, quando a obra de Orwell entrou em domínio público).

Ainda assim, vale a pena conferir esta HQ, feita pelo artista brasileiro Fido Nesti (que, aliás, já colaborou com a Super em algumas matérias, como esta e esta) – mesmo para quem já leu o clássico. É a primeira vez que 1984 é adaptado para quadrinhos, e as ilustrações de Nesti, que elevam a narrativa de Orwell, foram reconhecidas internacionalmente: em julho, ele venceu o Prêmio Eisner, o “Oscar dos quadrinhos”, na categoria “Melhor adaptação de outro meio”.

A máquina do ódio

Em 2018, às vésperas do segundo turno das eleições, a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, revelou um esquema de financiamento de disparos em massa no WhatsApp: toneladas de notícias falsas que alimentavam desinformação e poderiam interferir na corrida presidencial.

Pelo trabalho, Patrícia passou a ser alvo por campanhas de difamação e intimidação. Neste livro, ela narra os bastidores da apuração, as informações que descobriu e, além disso, apresenta um panorama global de como as redes sociais têm sido usadas para fins políticos nos últimos anos. Um bom recorte para entender alguns aspectos da sociedade contemporânea.

Revolução das plantas

O que raízes e folhas podem ensinar ao ser humano? De robôs dos Jetsons ao aparato burocrático do Estado, organizamos o mundo à nossa imagem e semelhança: com um cérebro centralizador e uma hierarquia obediente. Neste livro, o biólogo italiano Stefano Mancuso propõe abandonar a referência do corpo animal – e encontrar soluções para o século 21 no jeitinho vegetal de fazer as coisas.

Você pode saber mais sobre a obra na resenha completa que fizemos sobre ela. Leia aqui.

Corpo público (HQ)

Graphic novel francesa que acompanha Morgan, uma aspirante à atriz de teatro que leva uma rotina simples: lava roupa na casa dos pais, dá rolê com os amigos, entra e sai de relacionamentos. A história aproveita alguns momentos de sua vida, como a primeira menstruação e a primeira gravidez, para refletir, com humor ácido, como a sociedade enxerga o corpo feminino.

O Hobbit anotado

Esta edição da história de Bilbo, Gandalf e cia. compila mapas e desenhos de outras edições, além de ilustrações do próprio Tolkien (há também poemas inéditos dele e anotações sobre as revisões do texto original). Possui também comentários do escritor Douglas Anderson, especialista na obra do criador de Senhor dos Anéis. Ideal para fãs que buscam se aprofundar nesse universo.

