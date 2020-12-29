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Livro da Semana: “O Palácio da Memória”, de Nate DiMeo

O trem perdido por Edgar Allan Poe. As astrônomas esquecidas de Harvard. A mulher que se disfarçou de homem para fugir da escravidão. Em textos deliciosos, "O palácio da memória" reúne 50 histórias instigantes.

Por Rafael Battaglia 29 dez 2020, 22h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
Capa do livro "O Palácio da Memória" no centro da imagem.
 (Juliana Krauss / Juliana Alencar/Superinteressante)
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Livro da Semana: “O Palácio da Memória”, de Nate DiMeo Priorizar nos meus resultados Google

“O palácio da memória: pessoas extraordinárias em tempos conturbados” | Clique aqui para comprar

O americano Edgar Allan Poe (1809-1849) foi um dos maiores escritores do século 19. É autor de clássicos como o poema narrativo O Corvo, além de vários contos de terror e mistério, e influenciou diversos autores da geração seguinte, como Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde.

Mas, apesar do talento, Poe teve uma vida sofrida, regada a muito álcool. Até hoje, ninguém sabe exatamente como ele morreu, aos 40 anos, ou sequer como foram seus últimos dias. Mas uma coisa é certa: muito dos infortúnios finais de sua vida aconteceram porque ele pegou um trem errado.

Desde 2008, Nate DiMeo apresenta o podcast O palácio da memória (em inglês, “The memory palace”), no qual se propõe a contar histórias curiosas. O mote é simples, como mostra a capa da coletânea lançada no Brasil pela Todavia: “pessoas extraordinárias em tempos conturbados”.

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O livro reúne 50 crônicas que se passam, em sua maioria, nos EUA e na Europa do século 19 e início do século 20. Em uma época de efervescência tecnológica e cultural, não faltam personagens famosos, como o próprio Poe e Guglielmo Marconi, tido como o pai do rádio (embora não tenha, de fato, inventado o aparelho).

Contudo, são as histórias de pessoas comuns e desconhecidas que mais saltam aos olhos. Charles Hatfield foi um charlatão que dizia conseguir fazer chover – ele foi, inclusive, contratado por uma cidade da Califórnia para o “trabalho”. Já Williamina Fleming, Annie Jump Cannon e dezenas de outras astrônomas de Harvard identificaram mais de 400 mil estrelas e criaram o método para classificá-las, usado até hoje. Só que, por muito tempo, o único a levar crédito foi o chefe delas, Edward Pickering – uma história tão interessante que já a contamos nesta reportagem.

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Não faltam assuntos e personagens para DiMeo. Há o caso de um jovem cientista que recebeu uma tarefa ingrata: ser babá de uma bomba atômica. Tem também a história de Ellen Craft, uma escrava americana de pele clara que se disfarçou de homem branco para fugir com o marido William, também escravo. Eles conseguiram – e viraram símbolos do abolicionismo. Há espaço também para causos animais, como a história de Leo, o leão que aparecia no símbolo dos estúdios MGM, e a da lagosta, que passou de uma comida de gente humilde para queridinha da alta sociedade.

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DiMeo já venceu diversos prêmios pelo trabalho. Em 2016, seu podcast foi indicado ao prestigiado Peabody Awards, que reconhece indivíduos, instituições e veículos de mídia que prestam serviços públicos de excelência. Merecido: seus textos são curtos, ágeis, informativos, divertidos e emocionantes. É o livro de cabeceira perfeito.

Mas talvez o maior trunfo de O palácio da memória esteja em mostrar que, às vezes, uma boa história não precisa de universos fantásticos, personagens místicos ou enredos mirabolantes. Basta olhar ao nosso redor – no mundo real.

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