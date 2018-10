“Black Mirror” terá episódio interativo

Quem tinha televisão entre 1993 e 2000 sabia: por mais que você não gostasse dos casamentos no final de novela, ao menos uma vez por semana dava pra escolher como seria o destinos do personagem que você via na Globo. Era o Você Decide. Programa interativo apresentado por figurões da casa, como Antonio Fagundes e Tony Ramos, sempre trazendo a mesma proposta simples: um pequeno filme era exibido, com uma interrupção na metade. Cabia ao telespectador, então, decidir como as coisas iam seguir: o mocinho devia perseguir o bandido, ou era melhor ele deixar pra lá e continuar sua vida na tranquilidade? O marido devia perdoar a esposa adúltera ou expulsá-la de casa?

As votações eram feitas por telefone, contabilizadas e o resultado vencedor era exibido, como final do filme. Era a televisão interativa. Agora, 18 anos depois, a Netflix vai fazer algo mais ou menos parecido. Black Mirror vai ganhar um episódio interativo em sua quinta temporada.

De acordo com a Bloomberg, a série sobre o futuro-próximo-porém-distópico trará um episódio com o recurso de “escolha sua própria aventura”. É primeira vez que a Netflix se aventura em produzir algo do tipo para o público adulto, mas o serviço de streaming já havia demonstrado uma funcionalidade do tipo em um conteúdo focado para crianças.

No curta-metragem Gato de Botas – Preso num Conto Épico, o telespectador consegue tomar algumas decisões simples que definem o rumo da história (é possível escolher, por exemplo, se o protagonista deve visitar a Branca de Neve ou o aventureiro Simbad). O mesmo acontece no também curta infantil Buddy Thunderstruck: a Pilha do Talvez . O vídeo abaixo exemplifica como a ferramenta funciona.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, no entanto, uma fonte afirmou que em Black Mirror “a ferramenta será mais complexa”, sem entrar em muitos detalhes.

Também não é a primeira vez que Black Mirror tenta usar a tecnologia para ajudar a contar histórias. Outras tentativas já foram pensadas, mas nunca saíram do papel. “Nós poderíamos fazer um episódio que fosse em exibido em loop infinito! A Netflix pode fazer isso, um episódio meio Dia da Marmota, que literalmente nunca acaba. E desativar o botão de voltar para os espectadores”, afirmou o criador do série, Charlie Brooker, em entrevista de 2017 ao The Hollywood Reporter.

“Eu penso nisso. Já conversei com algumas pessoas especialistas em tecnologia à respeito das possibilidades. Quando estávamos fazendo Playtest (capítulo da terceira temporada), o episódio é sobre games, então pensei em fazer um ‘modo pesadelo’, em que depois que você assiste uma vez, se você ver de novo algumas coisas vão estar diferentes”, completou.

Vou te poupar da piada de que tudo isso é muuuito Black Mirror. Mas é.