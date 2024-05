Cannes: um mini-guia para você entender o festival de cinema

Começou na última terça feira (14) e vai até o dia 25 deste mês um dos maiores festivais de cinema do mundo: o Festival de Cannes, na Riviera Francesa. O evento começou em 1946 e chega esse ano a sua 77ª edição.

O Festival de Cannes foi criado por Jean Zay, então Ministro da Educação Nacional e Belas Artes da França, junto com o escritor e cineasta Philippe Erlanger e o crítico de cinema René Jeanne. Ele surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial como uma forma de competir com o Festival Internacional de Cinema de Veneza (fundado em 1932).

Ele acontece no Palais des Festivals et des Congrès (Palácio dos Festivais e Congressos), e até 2002 era chamada oficialmente de Festival international du film (Festival Internacional de Cinema). Somente a partir de 2003, que o evento passou a ser chamado pelo nome de sua cidade-sede.

Diferentemente do Oscar, Cannes não é somente um evento competitivo. Apesar de possuir algumas premiações, o festival busca realizar na verdade uma grande celebração da sétima arte, promovendo debates, sessões, painéis de discussão, aulas e festas, para que os profissionais da indústria do cinema se conheçam e troquem uma ideia sobre as suas experiências no meio.

Continua após a publicidade

A equipe permanente de Cannes possui trinta pessoas – entre elas está o comitê do festival, formado com profissionais experientes da indústria cinematográfica que trabalham juntos para selecionar os filmes e organizar o evento. Ele possui diversos componentes, sendo o presidente, o delegado geral e o secretário geral os principais.

Todos os anos, cerca de 2 mil filmes são submetidos ao festival. Após assistir a cada um deles, os membros do comitê selecionam aproximadamente 50 filmes e 10 curtas para participar oficialmente do evento.

Para que um filme possa ser parte da seleção oficial, ele deve atender quatro critérios principais estabelecidos pelo comitê: ter sido produzidos nos doze meses anteriores ao Festival, não ter sido exibidos em nenhum outro lugar além do seu país de origem, não ter sido exibido na internet e não ter sido apresentado em nenhum outro festival de cinema internacional. Além disso, todo longa-metragem selecionado para a mostra competitiva deve ser comercialmente lançado nos cinemas franceses.

Continua após a publicidade

As obras selecionadas são então divididas em diversas categorias como Competição, Un Certain Regard, Cinéfondation, e Longas-metragens fora de competição. Vamos explicá-las.

Competição

Continua após a publicidade

O coração do Festival de Cannes está aqui, onde alguns dos filmes mais aguardados do ano competem pelo prêmio de melhor filme. Eles são selecionados cuidadosamente pelo comitê, que analisa uma ampla gama de produções internacionais para escolher os melhores candidatos.

Quem escolhe os vencedores dos prêmios, entretanto, são os jurados do Festival de Cannes, selecionados anualmente pelos membros do comitê. O júri é composto por cineastas, atores, atrizes, diretores de fotografia e outros especialistas do mundo do cinema, cada um trazendo sua própria perspectiva e experiência para as deliberações.

No ano de 2024, por exemplo, a presidente da competição principal é Greta Gerwig, a diretora de Barbie. O júri deste ano ainda é composto pelos atores franceses Omar Sy e Eva Green, além do diretor espanhol J.A. Bayona e do produtor e diretor japonês Hirokazu Kore-eda.

Continua após a publicidade

São eles quem escolherão neste ano o vencedor da Palma de Ouro (ou Palme d’Or), o principal prêmio do festival, entregue para o melhor filme escolhido na competição principal. Mas ele não é o único. Além da Palma de Ouro, outros prêmios importantes são concedidos.

O Grand Prix (que era o principal prêmio até 1955) é o segundo prêmio mais importante, sendo entregue para o longa que apresenta mais originalidade, enquanto o terceiro lugar fica com o Prêmio do Júri (Prix du Jury).

Além de apresentar também outros prêmios mais tradicionais, como melhor ator, atriz, diretor etc., o Festival de Cannes possui também uma premiação peculiar: melhor atuação canina no cinema, o Palm Dog (leia mais sobre a categoria neste link).

Continua após a publicidade

Outras categorias

A Un Certain Regard apresenta filmes mais experimentais, com narrativas não tradicionais e tendências mais progressistas, geralmente com diretores menos conhecidos. Já a Cinéfondation é uma categoria criada em 1998, voltada para promover o talento de estudantes de cinema de todo o mundo, exibindo trabalhos de curta e média metragem.

O festival ainda exibe os filmes fora de competição (que merecem reconhecimento, mas que não atendem os critérios estabelecidos para a Competição), filmes em exibições especiais e ainda uma seleção de clássicos restaurados.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram